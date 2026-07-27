Hernandez Serrano si è guadagnato un posto nel tabellone principale dell'ATP 250 di Los Cabos superando brillantemente le qualificazioni. Per il tennista messicano si tratta della terza partecipazione al main draw del torneo di casa, ma finora non è mai riuscito a superare il primo turno. Di fronte troverà Bernard Tomic, anche lui ancora a caccia della prima vittoria nel tabellone principale della competizione messicana.

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Il momento dei due tennisti

I precedenti sorridono all'australiano. I due si sono affrontati una volta in carriera, nel 2025 al Challenger di Città del Messico, con Tomic vincitore in due set per 6-4, 6-2. Quella di Los Cabos rappresenterà invece il loro primo confronto sul cemento, superficie che potrebbe offrire un copione diverso rispetto all'unico precedente.

Hernandez Serrano arriva all'appuntamento con un rendimento altalenante. Nelle ultime dieci partite ha conquistato quattro vittorie e, prima di approdare a Los Cabos, era reduce da una serie di cinque sconfitte consecutive. Le qualificazioni del torneo messicano, però, hanno rappresentato una svolta positiva: il tennista di casa ha infatti centrato l'accesso al tabellone principale senza concedere nemmeno un set agli avversari.

Dal punto di vista statistico, Serrano ottiene il 72% dei punti quando è al servizio, ma il dato complessivo dei game vinti si ferma al 45%, un numero che evidenzia una certa difficoltà nel mantenere continuità durante gli incontri. A pesare sono soprattutto gli errori gratuiti e i frequenti doppi falli, aspetti che spesso gli impediscono di sfruttare i momenti favorevoli della partita. Anche nelle principali statistiche, come la percentuale di set conquistati e la conversione delle palle break, il messicano parte sfavorito rispetto al suo prossimo avversario.

Tomic, forte del precedente favorevole e di un'esperienza superiore, sembra avere i favori del pronostico. Hernandez Serrano, però, potrà contare sul sostegno del pubblico di casa e sulla fiducia accumulata nelle qualificazioni, elementi che potrebbero aiutarlo a giocarsi le proprie possibilità in un match che rappresenta un'importante occasione per cambiare il proprio percorso a Los Cabos.

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