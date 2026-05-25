A Parigi, al Roland Garros, va in scena il confronto tra Rinki Hijikata e Tommi Paul, una sfida che sulla carta vede il secondo partire con i favori del pronostico. Guarda ora il Roland Garros GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Hijkata-Paul: dove vedere il Roland Garros in Streaming e in Tv

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arriva al match con un percorso recente altalenante sulla terra battuta: qualche buona vittoria alternata a sconfitte più nette, segno di una certa difficoltà nel trovare continuità sul rosso.Dall’altra partesi presenta in uno stato di forma più solido, con risultati convincenti nelle ultime uscite e una maggiore incisività nei momenti chiave degli incontri, soprattutto nei turni precedenti del torneo.

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