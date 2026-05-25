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Qui HijkataHijikata arriva al match con un percorso recente altalenante sulla terra battuta: qualche buona vittoria alternata a sconfitte più nette, segno di una certa difficoltà nel trovare continuità sul rosso.
Qui PaulDall’altra parte Paul si presenta in uno stato di forma più solido, con risultati convincenti nelle ultime uscite e una maggiore incisività nei momenti chiave degli incontri, soprattutto nei turni precedenti del torneo.
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