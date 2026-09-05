L’Hoffenheim cerca subito il riscatto, il Borussia Dortmund vuole confermare quanto di buono mostrato all’esordio. La seconda giornata di Bundesliga mette di fronte la squadra di Christian Ilzer, reduce dal 3-2 subito in rimonta contro il Colonia, e quella di Niko Kovac, partita con il piede giusto grazie al 2-0 rifilato all’Amburgo. VEDI HOFFENHEIM-DORTMUND IN DIRETTA STREAMING SU BET365

L’Hoffenheim ha pagato a caro prezzo le proprie disattenzioni dopo essere riuscito a portarsi avanti di due reti a Colonia. Il rigore fallito da Moerstedt ha poi negato alla formazione di Sinsheim la possibilità di rimettere in equilibrio una partita che aveva già preso una piega favorevole agli avversari. Il Dortmund, al contrario, ha gestito con maggiore autorità il confronto con l’Amburgo, trascinato dal solito Guirassy. Prima del calcio d’inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI HOFFENHEIM-DORTMUND. Tre alternative da controllare prima del fischio d’inizio per scegliere la piattaforma più adatta.

Dove vedere Hoffenheim-Dortmund in diretta TV e streaming

Hoffenheim-Dortmund sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport, con il calcio d'inizio previsto per sabato 5 settembre alle ore 15:30. Per l'incontro della SNP Arena è indicato Sky Sport 251 come canale dedicato alla diretta. La partita potrà essere seguita anche in streaming su NOW, consentendo agli abbonati di assistere all'incontro attraverso i dispositivi compatibili con il servizio. Prima del calcio d'inizio è comunque consigliabile verificare il palinsesto aggiornato e l'eventuale numerazione definitiva del canale.

Un'ulteriore possibilità è rappresentata da Bet365: dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Bundesliga e cercare Hoffenheim-Dortmund tra gli eventi disponibili nel palinsesto live. La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Hoffenheim-Dortmund

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Bundesliga; cercare Hoffenheim-Dortmund tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Per cercarenel palinsesto live è necessario:

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Hoffenheim-Dortmund: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà sabato 5 settembre 2026 alla SNP Arena di Sinsheim. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 15:30. La partita sarà trasmessa in Italia su Sky Sport e sarà disponibile in streaming su NOW.

Partita: Hoffenheim-Dortmund

Hoffenheim-Dortmund Competizione: Bundesliga

Bundesliga Data: sabato 5 settembre 2026

sabato 5 settembre 2026 Orario: 15:30

15:30 Stadio: SNP Arena

SNP Arena Diretta TV: Sky Sport 251

Sky Sport 251 Streaming: NOW

NOW Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Qui Hoffenheim

L'ha iniziato il campionato con una sconfitta per 3-2 sul campo del Colonia, al termine di una partita che ha lasciato più di un rimpianto alla squadra di. I padroni di casa erano riusciti a rimettere in equilibrio una gara complicata, ma nel finale hanno subito il gol decisivo dopo aver anche fallito un rigore con. Il ko interrompe un avvio comunque positivo: considerando amichevoli e impegni ufficiali, l'Hoffenheim ha vinto quattro delle sette partite disputate, realizzando ben 17 reti e rimanendo a secco soltanto nella sfida persa 3-0 contro il Tottenham.

Un dato che conferma la pericolosità di una squadra capace di segnare con continuità, ma che deve ancora trovare maggiore affidabilità dietro. Contro il Dortmund Ilzer ritrova Tim Lemperle, di rientro dalla squalifica, mentre restano indisponibili Fisnik Asllani, Koki Machida e Alexander Prass. Andrej Kramaric, invece, è tornato a disposizione dopo l'operazione ma non è ancora al massimo della condizione.

Qui Borussia Dortmund

Ilha cominciato la Bundesliga con un convincente 2-0 sull'Amburgo, risolvendo la partita già nel primo tempo grazie alle reti di. Il successo ha però avuto un prezzo pesante: il trequartista greco ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore e dovrà restare a lungo lontano dai campi. Una perdita importante per, che in estate ha lavorato per rendere il Dortmund più offensivo, modificando l'assetto dal 3-4-2-1 verso un 3-4-3 con il baricentro più alto.

L'obiettivo è aumentare la produzione offensiva dopo una stagione nella quale il distacco dal Bayern in termini di gol segnati era stato particolarmente significativo. Il mercato ha portato anche Konstantinos Karetsas, mentre sono partiti Yan Couto e Karim Adeyemi. Per la trasferta di Sinsheim il tecnico recupera Ramy Bensebaini, ma deve rinunciare agli infortunati Emre Can, Giannis Konstantelias, Justin Lerma e Nico Schlotterbeck, oltre allo squalificato Samuele Inacio.

Probabili formazioni di Hoffenheim-Borussia Dortmund

: Baumann; Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo; Wimmer, Avdullahu, Burger, Daghim; Lemperle, Hlozek.: Christian Ilzer

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Gadou, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Katersas, Guisassy, Beier. Allenatore: Niko Kovac