La sfida della PreZero Arena è a tutti gli effetti uno scontro diretto: Hoffenheim e Stoccarda sono appaiate in classifica al quarto posto a quota 57 punti. I tre punti sabato varranno il doppio viste le ambizioni europee di entrambe le compagini. Guarda ora Hoffenheim-Stoccarda GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Il momento dell’è però in crescita. La squadra di Ilzer ha ritrovato continuità proprio nel momento più importante della stagione, con due vittorie consecutive contro Amburgo e Borussia Dortmund. Un segnale forte, che ha riportato fiducia e soprattutto ha rilanciato le ambizioni europee del gruppo, arrivato a quota 57 punti e pienamente dentro la lotta per la Champions.Lo, invece, ha rallentato leggermente la sua corsa. I risultati recenti parlano di una squadra meno brillante rispetto alla fase centrale della stagione, con qualche punto lasciato per strada che ha permesso alle inseguitrici di rientrare. Il pareggio contro il Werder è solo l’ultimo segnale di una squadra che ora deve rispondere in uno degli snodi più difficili dell’anno.(3-4-1-2): Baumann; Kabak, Hajdari, Bernardo; Coufal, Avdullahu, Burger, Touré; Kramaric; Lemperle, Asllani

Stoccarda (3-4-1-2): Nubel; Vagnoman, Hendriks, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; El Khannouss, Undav, Fuhrich; Demirovic

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