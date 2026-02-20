Hornets-Cavs: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Hornets-Cavs in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 20 febbraio 2026 (modifica il 20 febbraio 2026 | 01:02)

Nella notte NBA del 21 gennaio 2026, al Spectrum Center, va in scena il confronto tra Charlotte Hornets e Cleveland Cavaliers, due squadre che stanno vivendo una stagione su binari molto diversi.

Hai tre possibilità per vedere la sfida senza pagare alcun abbonamento:

Dove vedere Hornets-Cavs in diretta TV e streaming gratis — La sfida sarà disponibile in diretta streaming gratis su SISAL, GOLDBET E LOTTOMATICA, le piattaforme che trasmettono live i principali eventi sportivi nazionali e internazionali, inclusa tutta la NBA.

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo che consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull'immagine per accedere al palinsesto completo di live streaming gratis di SISAL

Vuoi conoscere tutto il programma live streaming di GOLDBET? Clicca sull'immagine

Se clicchi sull'immagine avrei accesso a centinaia di streaming gratis ogni settimana su LOTTOMATICA

La registrazione e l’attivazione del conto SISAL, GOLDBET o LOTTOMATICA è invece l'unico modo per guardare gratuitamente la sfida in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi a SISAL GOLDBET o LOTTOMATICA

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Hornets-Cavs nella sezione Live Streaming.

Il momento delle due squadre — Cleveland si presenta con un record positivo (24-19), una fisionomia tecnica ormai consolidata e obiettivi chiari in ottica playoff. Charlotte, al contrario, fatica a trovare continuità (16-27), ma resta una formazione imprevedibile, capace di cambiare volto grazie alle fiammate offensive dei suoi uomini di riferimento.

I numeri aiutano a leggere la partita. I Cavaliers viaggiano a 120 punti di media, muovono bene il pallone con 28.8 assist a gara e mantengono buone percentuali al tiro (47.3%). Gli Hornets rispondono con 116.4 punti segnati, ma ne concedono altrettanti, evidenziando un equilibrio spesso precario, soprattutto quando si trovano di fronte avversari fisici e ben organizzati come i Cavs.

La sfida promette un ritmo sostenuto, transizioni veloci e un duello di stili ben definito: da una parte l’estro e la creatività di Charlotte, dall’altra la pallacanestro ordinata e metodica di Cleveland, a caccia di continuità su entrambi i lati del campo.