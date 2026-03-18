La sfida NBA tra Hornets e Magic si gioca alle ore 00:00 tra giovedì 19 marzo e venerdì 20 marzo. Gli Hornets proveranno a sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria utile a migliorare la propria posizione nella Eastern Conference, mentre i Magic puntano a un successo in trasferta per dare continuità al proprio percorso stagionale e restare competitivi nella corsa ai playoff.

Dove vedere Hornets-Magic in diretta TV e in streaming LIVE

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