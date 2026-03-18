La sfida NBA tra Hornets e Magic si gioca alle ore 00:00 tra giovedì 19 marzo e venerdì 20 marzo. Gli Hornets proveranno a sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria utile a migliorare la propria posizione nella Eastern Conference, mentre i Magic puntano a un successo in trasferta per dare continuità al proprio percorso stagionale e restare competitivi nella corsa ai playoff.
La diretta streaming
Hornets-Magic streaming della NBA: dove vedere la diretta tv live gratis
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Dove vedere Hornets-Magic in diretta TV e in streaming LIVE—
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Come accedere allo streaming—
Il momento delle due squadre—
Gli Hornets cercheranno di impostare una gara aggressiva fin dai primi minuti, puntando sulla velocità e sulla capacità di colpire in transizione per mettere in difficoltà gli avversari. Una vittoria davanti al pubblico di casa rappresenterebbe un passo importante per migliorare il rendimento stagionale.
I Magic, dal canto loro, arrivano con l’obiettivo di mantenere solidità difensiva e ritmo offensivo per controllare la partita anche lontano dal proprio parquet. La squadra della Florida cercherà di sfruttare il proprio talento per ottenere un successo prezioso in trasferta.
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