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Hornets-Magic streaming della NBA: dove vedere la diretta tv live gratis

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Lo streaming gratis della gara di NBA Hornets-Magic: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

La sfida NBA tra Hornets e Magic si gioca alle ore 00:00 tra giovedì 19 marzo e venerdì 20 marzo. Gli Hornets proveranno a sfruttare il fattore campo per conquistare una vittoria utile a migliorare la propria posizione nella Eastern Conference, mentre i Magic puntano a un successo in trasferta per dare continuità al proprio percorso stagionale e restare competitivi nella corsa ai playoff.

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Dove vedere Hornets-Magic in diretta TV e in streaming LIVE

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La diretta di Hornets-Magic è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Hornets-Magic.

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    • Il momento delle due squadre

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    Gli Hornets cercheranno di impostare una gara aggressiva fin dai primi minuti, puntando sulla velocità e sulla capacità di colpire in transizione per mettere in difficoltà gli avversari. Una vittoria davanti al pubblico di casa rappresenterebbe un passo importante per migliorare il rendimento stagionale.

    I Magic, dal canto loro, arrivano con l’obiettivo di mantenere solidità difensiva e ritmo offensivo per controllare la partita anche lontano dal proprio parquet. La squadra della Florida cercherà di sfruttare il proprio talento per ottenere un successo prezioso in trasferta.

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