Hornets-Rockets: preview, orario e dove vederla in streaming gratis

Houston Rockets e Charlotte Hornets si affrontano il 20 febbraio 2026 alle 02:00 italiane

Stefano Sorce 19 febbraio - 12:08

Il ritorno dalla pausa All-Star mette subito di fronte due squadre con motivazioni diverse. Hornets-Rockets, con la partita si gioca nella notte tra giovedì 20 febbraio 2026 e venerdì 21 febbraio, con inizio alle ore 02:00 italiane. È un test importante soprattutto per Houston, che ha bisogno di dimostrare di essere cresciuta mentalmente e tecnicamente.

Dove vedere Hornets-Rockets in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento degli Houston Rockets — I Rockets avevano finalmente trovato ritmo prima della pausa, vincendo alcune partite e mostrando maggiore coesione offensiva. Il problema principale resta la continuità: Houston alterna buone prestazioni a cali improvvisi, soprattutto contro squadre con maggiore fiducia. Nel primo confronto stagionale contro Charlotte, Houston ha sofferto l’intensità e l’energia degli avversari, apparendo meno aggressiva e meno convinta nei momenti decisivi. La chiave sarà l’approccio: senza intensità difensiva, i Rockets rischiano di inseguire per tutta la partita.

Il momento dei Charlotte Hornets — Charlotte arriva con maggiore fiducia, nonostante la recente sconfitta contro Detroit e le sospensioni di Miles Bridges e Moussa Diabate dopo gli episodi disciplinari. Gli Hornets restano una squadra pericolosa grazie al talento offensivo di LaMelo Ball e Brandon Miller, capaci di accendersi rapidamente e cambiare il ritmo della partita. La loro identità è chiara: ritmo alto, transizioni veloci e attacco dinamico.

