Serie già indirizzata mentalmente, ma ancora tutta da scrivere sul campo. Al Toyota Center, il 25 aprile 2026 alle ore 03:30, gli Houston Rockets ospitano i Los Angeles Lakers per una Gara 3 che può cambiare davvero l’inerzia. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI HOUSTON ROCKETS-LOS ANGELES LAKERS SU BET365

Dove vedere Houston Rockets-Los Angeles Lakers in diretta TV ed in streaming LIVE

Gli utenti registrati su Bet365 avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Il momento delle squadre

Houston è chiamata a una risposta vera. Gara 1 ha messo in luce limiti evidenti: attacco statico, percentuali basse e poca capacità di creare vantaggi puliti. Il 37% al tiro non è solo un dato negativo, è il segnale di una squadra che non è riuscita a trovare ritmo. Senza alternative credibili, tutto è diventato prevedibile. La variabile enorme resta Durant: la sua presenza cambierebbe completamente il peso offensivo.

I Lakers, invece, hanno fatto la partita giusta. Niente spettacolo inutile, ma controllo totale. Difesa organizzata, letture rapide e pochi errori. Senza Dončić e Reaves, hanno semplificato il gioco e lo hanno fatto meglio degli avversari. LeBron ha gestito tutto, Kennard ha punito, e il resto del gruppo ha fatto il suo senza forzare.

Probabili quintetti base

Houston con Sheppard in regia, Thompson e Eason sugli esterni per dare energia e atletismo, Smith Jr. a lavorare sugli equilibri e Şengün come punto centrale dell’attacco, chiamato però a essere molto più efficiente rispetto a Gara 1.

Lakers con Smart in cabina di regia per dare pressione difensiva, Kennard come tiratore puro, LeBron libero di costruire gioco, Hachimura a dare fisicità e Ayton sotto canestro per protezione del ferro e presenza interna.

Houston Rockets: Sheppard; Thompson, Eson; Smith Jr.; Şengün.

Los Angeles Lakers: Smart; Kennard; James; Hachimura; Ayton.

CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PHILADELPHIA 76ERS-BOSTON CELTICS SU BET365