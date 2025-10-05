Altro turno di Clausura della Primera B in Colombia, che ci offre una sfida equilibrata. Martedì 7 ottobre alle ore 00:15 l'Atletico Huila ospita il Barranquilla FC in un match già decisivo. Per i padroni di casa sarà assolutamente fondamentale cercare di raccogliere punti per migliorare la propria classifica, ma anche per gli ospiti questa gara può essere la svolta per allontanarsi dalle zone più basse della classifica. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi seguire Huila-Barranquilla GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
La diretta streaming
Huila-Barranquilla, dove vedere la partita in diretta TV e streaming LIVE
Dove vedere Huila-Barranquilla in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida del campionato colombiano direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Ci si può registrare su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Huila-Barranquilla in diretta live. Il match, in programma martedì 7 ottobre alle 00:15, sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.
Il momento delle due squadre—
L'Huila si trova al momento al settimo posto a quota 18 punti. Il rendimento piuttosto negativo delle ultime giornate ha compromesso un po’ la classifica, ma il ritorno alla vittoria nell'ultima giornata può aver sicuramente dato maggior fiducia e nuove forze per rilanciarsi. Discorso diverso per il Barranquilla che è al penultimo posto con soli 7 punti: urge un cambio di rotta per poter risalire in classifica e allontanarsi dalle zone più rischiose.
Le probabili formazioni di Huila-Barranquilla—
Huila (4-4-2): Mendez, Castro, Duarte, Lozano, Mena, Navas, Ordonez, F. Rodriguez, J. Rodriguez, Sequeda Arroyo, Villa. Allenatore: Corredo Hurtado Diego Andres
Barranquilla (5-3-2): Lemus, Berdugo, Caraball Lopez, Correa, Cortez, Herazo, Ortiz Javier, Oviedo, Penate, Torres, Villa. Allenatore: Florez Nelson
© RIPRODUZIONE RISERVATA