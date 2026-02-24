Hull-Derby: come vedere la gara di Championship gratis in streaming

Hull City Derby County probabili formazioni e preview Championship 24 febbraio 2026

Stefano Sorce 24 febbraio - 00:51

La Championship entra nella sua fase più intensa e ogni confronto diretto può cambiare il volto della classifica. Martedì 24 febbraio 2026, alle ore 20:45, si sfidano Hull-Derby County in una partita che mette in palio molto più di tre punti: entrambe le squadre inseguono un posto nei playoff e questo confronto rappresenta un passaggio chiave nella corsa alla promozione.

Dove vedere Hull-Derby County in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Momento Hull City — L’Hull City occupa attualmente il quinto posto in classifica con 54 punti, frutto di un percorso complessivamente positivo. Tuttavia, la squadra ha recentemente perso slancio, attraversando una serie di tre partite senza vittorie che ha leggermente rallentato la corsa verso i playoff. La sconfitta contro il Queens Park Rangers ha evidenziato alcune difficoltà, soprattutto nella gestione difensiva e nella continuità durante i novanta minuti. Nonostante il recente calo, l’Hull resta in una posizione favorevole e sa che un successo contro una diretta concorrente potrebbe consolidare il vantaggio e rafforzare la propria candidatura per la fase decisiva della stagione.

Momento Derby County — Il Derby County arriva a questa sfida con grande determinazione, nonostante la recente sconfitta contro il Watford che ha rallentato la rincorsa al sesto posto. La squadra allenata da John Eustace si trova attualmente fuori dalla zona playoff, ma il distacco resta contenuto e un risultato positivo potrebbe cambiare rapidamente lo scenario. Un elemento particolarmente incoraggiante è il rendimento nelle partite infrasettimanali: il Derby è imbattuto da undici gare giocate durante la settimana, dimostrando solidità e capacità di gestire appuntamenti importanti. Anche il rendimento in trasferta contro squadre dello Yorkshire è migliorato sensibilmente, con tre vittorie consecutive dopo un lungo periodo negativo.

Probabili formazioni Hull-Derby — L’Hull dovrebbe schierarsi con Pandur tra i pali, protetto dalla linea difensiva composta da Giles, McNair, Egan e Coyle. In mediana spazio alla coppia Hadziahmetovic–Slater, incaricata di garantire equilibrio e copertura. Sulla trequarti agiranno Dowell, Gelhardt e Millar, con McBurnie come terminale offensivo.

Il Derby dovrebbe rispondere con Vickers in porta, difeso da Ward, Sanderson, Clarke e Forsyth. A centrocampo Ozoh e Travis avranno il compito di gestire il gioco e proteggere la difesa. Sulla trequarti spazio alla qualità di Brereton Diaz, Szmodics e Brewster, mentre Morris sarà il riferimento offensivo centrale.

Hull City (4-2-3-1): Pandur; Giles, McNair, Egan, Coyle; Hadziahmetovic, Slater; Dowell, Gelhardt, Millar; McBurnie.

Derby County (4-2-3-1): Vickers; Ward, Sanderson, Clarke, Forsyth; Ozoh, Travis; Brereton Diaz, Szmodics, Brewster; Morris.

