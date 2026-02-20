Hull-Qpr probabili formazioni, analisi e dove vedere la partita in streaming

Hull City e QPR si affrontano il 21 febbraio 2026 al MKM Stadium. Sfida importante per la Championship con punti pesanti per la zona playoff

Stefano Sorce 20 febbraio - 23:34

Il confronto tra Hull-Qpr rappresenta uno snodo importante nella corsa playoff della Championship. La partita si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle ore 13:30 al MKM Stadium, con i padroni di casa che vogliono consolidare la propria posizione nelle zone alte e gli ospiti alla ricerca di continuità. Hull parte con ambizioni più concrete di alta classifica, mentre il QPR deve recuperare terreno e trovare maggiore stabilità nei risultati.

La partita si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle ore 13:30 al MKM Stadium. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento dell’Hull City — Hull sta disputando una stagione positiva e occupa una posizione competitiva in classifica. La squadra ha dimostrato solidità soprattutto nell’organizzazione difensiva, concedendo poche occasioni e mantenendo equilibrio tra i reparti. Nonostante la recente sconfitta contro il Bristol City e l’eliminazione in FA Cup, il rendimento complessivo resta convincente. La squadra ha ottenuto numerosi risultati utili nelle ultime settimane e continua a essere competitiva davanti al proprio pubblico.

Il momento del QPR — Il Queens Park Rangers arriva da una sconfitta contro il Blackburn che ha confermato alcune difficoltà nella gestione delle partite. Il rendimento recente è stato altalenante, con pochi successi e diversi pareggi. La squadra ha mostrato qualità nella costruzione del gioco, ma spesso fatica a concretizzare le occasioni create. Anche la fase difensiva ha mostrato fragilità, rendendo difficile mantenere continuità nei risultati.

Probabili formazioni di Hull-Qpr — Hull dovrebbe schierarsi con un sistema a tre difensori e due attaccanti, puntando sulla fisicità e sugli inserimenti offensivi.

Il QPR risponde con un 4-2-3-1 più equilibrato, con Kone riferimento offensivo e diversi giocatori pronti a supportare la manovra.

Hull: 3-4-1-2: Pandur; McNair, Egan, Hughes; Coyle, Slater, Hadziahmetovic, Giles; Gelhardt; Millar, McBurnie.

QPR: 4-2-3-1: Walsh; Edwards, Dunne, Cook, Norrington-Davies; Madsen, Hayden; Saito, Vale, Smyth; Kone.

