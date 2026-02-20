Il confronto tra Hull-Qpr rappresenta uno snodo importante nella corsa playoff della Championship. La partita si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle ore 13:30 al MKM Stadium, con i padroni di casa che vogliono consolidare la propria posizione nelle zone alte e gli ospiti alla ricerca di continuità. Hull parte con ambizioni più concrete di alta classifica, mentre il QPR deve recuperare terreno e trovare maggiore stabilità nei risultati.
Hull-Qpr probabili formazioni, analisi e dove vedere la partita in streaming
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Il momento dell’Hull City—
Hull sta disputando una stagione positiva e occupa una posizione competitiva in classifica. La squadra ha dimostrato solidità soprattutto nell’organizzazione difensiva, concedendo poche occasioni e mantenendo equilibrio tra i reparti. Nonostante la recente sconfitta contro il Bristol City e l’eliminazione in FA Cup, il rendimento complessivo resta convincente. La squadra ha ottenuto numerosi risultati utili nelle ultime settimane e continua a essere competitiva davanti al proprio pubblico.
Il momento del QPR—
Il Queens Park Rangers arriva da una sconfitta contro il Blackburn che ha confermato alcune difficoltà nella gestione delle partite. Il rendimento recente è stato altalenante, con pochi successi e diversi pareggi. La squadra ha mostrato qualità nella costruzione del gioco, ma spesso fatica a concretizzare le occasioni create. Anche la fase difensiva ha mostrato fragilità, rendendo difficile mantenere continuità nei risultati.
Probabili formazioni di Hull-Qpr—
Hull dovrebbe schierarsi con un sistema a tre difensori e due attaccanti, puntando sulla fisicità e sugli inserimenti offensivi.
Il QPR risponde con un 4-2-3-1 più equilibrato, con Kone riferimento offensivo e diversi giocatori pronti a supportare la manovra.
Hull: 3-4-1-2: Pandur; McNair, Egan, Hughes; Coyle, Slater, Hadziahmetovic, Giles; Gelhardt; Millar, McBurnie.
QPR: 4-2-3-1: Walsh; Edwards, Dunne, Cook, Norrington-Davies; Madsen, Hayden; Saito, Vale, Smyth; Kone.
