Humbert-Bellucci: info partita, diretta TV e Streaming Gratis del torneo ATP di Eastbourne su erba, disponibile gratuitamente su Bet365
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All'ATP 250 di Eastbourne va in scena un primo turno tutt’altro che banale tra due giocatori che sull’erba possono esprimere un tennis rapido, aggressivo e con pochi punti “gratis”. Da una parte c’è Mattia Bellucci, dall’altra il francese Ugo Humbert: due mancini, entrambi capaci di prendere presto in mano lo scambio e di cercare soluzioni anticipate, soprattutto con il servizio e il rovescio bimane. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Qui HumbertUgo Humbert si presenta con lo status di giocatore più esperto e accreditato nel tabellone, anche grazie a un ranking superiore e alla posizione di testa di serie. Il francese è considerato uno specialista delle superfici veloci: servizio incisivo, diritto penetrante e ottima capacità di comandare i punti lo rendono particolarmente pericoloso su erba. L’obiettivo, per lui, è confermare le aspettative e sfruttare il torneo come ulteriore rifinitura in vista di Wimbledon.
Qui BellucciMattia Bellucci arriva a Eastbourne con l’obiettivo di continuare la sua crescita nel ranking e consolidare la propria dimensione a livello ATP. Il suo percorso recente racconta di un giocatore in fiducia, particolarmente efficace sulle superfici rapide dove il servizio e il primo colpo diventano armi decisive. L’erba, in questo senso, è una superficie che può valorizzarne l’aggressività e la capacità di entrare presto nello scambio.
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