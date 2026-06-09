La sfida di tennis tra Ugo Humbert e Benjamin Bonzi è valida per gli ottavi di finale dell’ATP 250 in Olanda e si gioca mercoledì 10 giugno alle ore 11:00. Un derby francese molto interessante tra due giocatori che si conoscono bene e che puntano a conquistare un posto nei quarti di finale del torneo. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Humbert arriva a questo appuntamento con il suo tennis mancino aggressivo e molto incisivo, soprattutto al servizio. Il francese proverà a prendere subito il controllo del match con ritmo e profondità.

Bonzi, invece, è un giocatore solido e molto continuo, capace di restare agganciato agli scambi e approfittare di eventuali cali dell’avversario. Cercherà di allungare la partita e portarla su scambi lunghi.

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Il momento dei due tennisti

Humbert cercherà di imporre il proprio tennis offensivo per chiudere rapidamente gli scambi.

Bonzi proverà invece a rispondere con solidità e continuità, cercando di sfruttare ogni occasione utile per mettere pressione al connazionale.

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