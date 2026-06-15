Humbert-Cilic: dove vedere il Queen's ATP in TV e in Streaming

Il primo turno dell'ATP 500 del Queen's Club propone una sfida dal grande fascino tra Ugo Humbert e Marin Cilic, due interpreti di alto livello del tennis su erba che si ritrovano di fronte in un momento importante della stagione. Il torneo londinese rappresenta tradizionalmente uno degli appuntamenti più prestigiosi della preparazione a Wimbledon e offre a entrambi l'occasione di lanciare un segnale importante in vista dello Slam britannico. Da una parte c'è un Humbert alla ricerca di continuità e risultati che possano rilanciarlo ai vertici del circuito, dall'altra un Cilic che, nonostante il passare degli anni, continua a essere un avversario particolarmente temibile quando si gioca sulle superfici veloci. Guarda ora tutte le sfide di tennis GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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La partita mette a confronto due generazioni diverse ma accomunate da uno stile di gioco offensivo e dalla volontà di prendere rapidamente il controllo degli scambi. Humbert proverà a sfruttare la sua aggressività da fondo campo e la capacità di accelerare con entrambi i fondamentali, caratteristiche che sull'erba possono diventare particolarmente efficaci. Cilic, invece, farà affidamento sulla propria esperienza, su un servizio ancora molto incisivo e su una conoscenza della superficie maturata nel corso di una carriera ricca di successi ai massimi livelli. Nonostante i favori del pronostico sembrino orientati verso il francese, il margine appare tutt'altro che netto. Il croato resta infatti uno dei giocatori più pericolosi quando riesce a trovare continuità al servizio e a imporre il proprio ritmo. Molto dipenderà dalla gestione degli errori non forzati e dall'efficacia nei momenti decisivi, aspetti che potrebbero fare la differenza in una sfida che si preannuncia equilibrata e spettacolare. Le condizioni rapide del Queen's Club sembrano adatte alle caratteristiche di entrambi, motivo per cui non sarebbe sorprendente assistere a un match combattuto e ricco di colpi vincenti.

Humbert-Cilic: dove vedere il Queen's ATP in TV e in Streaming

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