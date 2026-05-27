Hubert Hurkacz e Frances Tiafoe si preparano a dare vita a una delle sfide più interessanti del secondo turno del Roland Garros. Sul rosso di Parigi si affrontano due giocatori che, in questa fase della stagione, hanno mostrato un livello di rendimento piuttosto simile, motivo per cui il match si annuncia particolarmente equilibrato e difficile da pronosticare.

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Il momento dei due tennisti