Il primo turno di qualificazione della UEFA Conference League mette di fronte Ilves e Differdange in una sfida che arriva in un momento particolare per entrambe le squadre. I padroni di casa vogliono confermare quanto di buono mostrato nell'ultima stagione in Finlandia, mentre gli ospiti cercano riscatto dopo la clamorosa beffa che ha impedito loro di conquistare il titolo nazionale.

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Il momento delle due squadre

L'Ilves si è guadagnato l'accesso alle competizioni europee al termine di un campionato combattuto fino all'ultima giornata. La formazione finlandese ha lottato per il titolo insieme a KuPS e Inter Turku, chiudendo infine al terzo posto e conquistando così il pass per il primo turno preliminare di Conference League. Un traguardo importante, anche se il percorso europeo parte subito con una doppia sfida da non sottovalutare.

Il momento della squadra, però, non è dei più brillanti. Le ultime prestazioni non hanno convinto pienamente e l'Ilves è chiamato a ritrovare continuità proprio in una competizione dove ogni dettaglio può risultare decisivo ai fini della qualificazione.

Il Differdange arriva invece all'appuntamento europeo con ancora negli occhi il finale amarissimo dell'ultimo campionato lussemburghese. Gli ex campioni nazionali hanno visto sfumare il titolo nell'ultima giornata dopo la sconfitta contro la neopromossa Atert Bissen, che grazie a quel successo ha raggiunto i rivali in classifica e li ha superati per differenza reti, conquistando uno storico campionato.

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