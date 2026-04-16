La prossima sfida tra CA Independiente e Defensa y Justicia si prospetta come uno degli incroci più equilibrati della Liga Profesional de Fútbol. Le due squadre occupano posizioni vicinissime in classifica, rispettivamente ottava e settima, separate da un solo punto. Con appena due giornate rimaste prima della fase a eliminazione diretta, la partita assume un valore pesantissimo nella corsa a un posto tra le prime otto. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI INDIPENDIENTE-DEFENSA SU BET365

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Il momento delle due squadre

L’Independiente arriva all’appuntamento dopo il pareggio per 1-1 contro il Boca Juniors dell’11 aprile, risultato seguito dalla vittoria nel derby di Avellaneda per 1-0 contro il Racing Club. Due prestazioni che hanno rafforzato la fiducia del gruppo e mantenuto la squadra in zona qualificazione. Tuttavia, restano alcune criticità difensive: l’Independiente ha subito gol in cinque delle ultime sei partite, un dato che evidenzia una certa vulnerabilità.

Nonostante ciò, il rendimento offensivo è molto positivo: la squadra è andata a segno in 18 partite consecutive in tutte le competizioni, di cui 17 nella Liga Profesional, confermando grande continuità in fase realizzativa.

Il Defensa y Justicia, invece, aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi, restando imbattuto per le prime 11 giornate. Il rendimento positivo si è però interrotto con due sconfitte consecutive contro Instituto (0-2) e Talleres Córdoba (1-2), che hanno frenato la sua corsa.

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