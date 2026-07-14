Una rivalità che ha scritto pagine indimenticabili della storia del calcio mondiale torna a infiammare la Coppa del Mondo. Mercoledì 15 luglio alle ore 21:00, al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Inghilterra e Argentina si sfideranno nella seconda semifinale dei Mondiali 2026, con in palio un posto nella finalissima del 19 luglio. I Tre Leoni inseguono il ritorno all'ultimo atto dopo sessant'anni, mentre l'Albiceleste vuole difendere il titolo conquistato quattro anni fa.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali e le probabili formazioni.

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Dove vedere Inghilterra-Argentina in diretta TV e streaming ufficiale

Inghilterra-Argentina, semifinale dei Mondiali 2026, si giocherà mercoledì 15 luglio alle ore 21:00 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. In Italia la partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e sarà disponibile anche su DAZN. L'incontro potrà essere seguito inoltre in diretta streaming su RaiPlay, gratuitamente, e tramite l'app di DAZN su smartphone, tablet, PC e smart TV.

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Il momento dell'Inghilterra

L'Inghilterra sta disputando uno dei migliori Mondiali della propria storia recente. La squadra di Thomas Tuchel ha chiuso al primo posto il girone e, nella fase a eliminazione diretta, ha superato Repubblica Democratica del Congo, Messico e Norvegia. Protagonisti assoluti sono Jude Bellingham e Harry Kane, leader tecnici e carismatici di una nazionale che ha dimostrato qualità, personalità e grande capacità di reagire nei momenti di difficoltà. L'obiettivo è raggiungere una finale mondiale che manca dal 1966.

Jude Bellingham, numero 10 dell'Inghilterra - Ph Getty Images

Il momento dell'Argentina

L'Argentina continua il proprio cammino con la consapevolezza di essere la squadra da battere. I campioni del mondo in carica hanno superato il girone senza particolari difficoltà e successivamente eliminato Capo Verde, Egitto e Svizzera. Lionel Messi continua a essere il punto di riferimento della squadra di Lionel Scaloni, supportato da un gruppo esperto e ricco di talento. L'Albiceleste sogna uno storico secondo titolo mondiale consecutivo.

Probabili formazioni Inghilterra-Argentina

Thomas Tuchel dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Pickford tra i pali. In difesa spazio a Konsa, Stones, Guehi e O'Reilly, mentre Rice e Anderson agiranno davanti alla retroguardia. Sulla trequarti Saka, Bellingham e Gordon avranno il compito di supportare Harry Kane, riferimento offensivo dei Tre Leoni.

Lionel Scaloni dovrebbe rispondere con il 4-1-3-2. Emiliano Martinez guiderà la difesa composta da Molina, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico. Paredes agirà da mediano alle spalle di De Paul, Enzo Fernandez e Mac Allister, mentre in attacco sarà ancora la coppia formata da Lionel Messi e Julian Alvarez a guidare l'Albiceleste.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. CT: Tuchel.

Argentina (4-1-3-2): E. Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico; Paredes; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Julian Alvarez. CT: Scaloni.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 27 MARZO 2026: Alexis Mac Allister dell'Argentina controlla il pallone durante la partita amichevole internazionale tra Argentina e Mauritania, disputata all'Estadio Alberto J. Armando di Buenos Aires, in Argentina, il 27 marzo 2026. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Cosa aspettarsi dalla partita tra Inghilterra-Argentina

Si preannuncia una semifinale equilibrata e ricca di tensione agonistica. L'Inghilterra proverà a imporre intensità e ritmo grazie alla qualità del proprio centrocampo, mentre l'Argentina cercherà di sfruttare il possesso palla e l'estro dei suoi fuoriclasse. Molto dipenderà dalle giocate di Bellingham e Messi, due dei protagonisti assoluti di questo Mondiale. In una sfida così prestigiosa, gli episodi e la gestione dei momenti chiave potrebbero fare la differenza.

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