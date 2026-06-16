Domani, 17 giugno, scendono in campo Inghilterra e Croazia, le due big del gruppo L. L'Inghilterra come ogni anno vanta una squadra di assoluto livello, ma in queste grandi manifestazioni fatica sempre ad arrivare fino in fondo. La Crozia, dal canto suo, riesce sempre a fare bene grazie ad una grande organizzazione difensiva. La partita si terrà alle 22:00 italiane, orario perfetto per seguire la sfida anche tra gli appassionati italiani. Continua a leggere l'articolo per scoprire come seguire il match in diretta tv e streaming live.

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L'Inghilterra è la grande favorita per la vittoria del girone, nonostante la Croazia ha le possibilità concrete di darle fastidio. Agli ultimi Mondiali la squadra di Dalic si è fermata alle semifinali contro l'Argentina, e nel 2018 è arrivata in finale contro la Francia. Insomma, ha perso nelle battute finali della competizione e contro le squadre più forti del mondo. Dando, in tal senso, una grande dimostrazione di forza. Vedremo se anche in questa Coppa del Mondo riusciranno a stupire.

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Dove vedere Inghilterra-Croazia in diretta TV e streaming ufficiale

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Il momento di forma dell'Inghilterra

Il momento della Croazia

Chi vuole seguire Inghilterra-Croazia potrà farlo in esclusiva attraverso, che trasmetterà l'incontro sia in diretta streaming sia sui dispositivi compatibili con il servizio. La gara sarà visibile tramite app e sito ufficiale della piattaforma, consentendo agli utenti di guardare il match da smartphone, tablet, PC, smart TV e altri dispositivi supportati. Per i tifosi alla ricerca di informazioni sulla copertura televisiva e online dell'evento, Dazn rappresenta il punto di riferimento per seguire la sfida del Gruppo F in tempo reale.L'Inghilterra si presenta alper arrivare quantomeno ai quarti di finale, data la grande qualità che può vantare la squadra di, soprattutto nel reparto avanzato. Nonostante abbia lasciato a casa giocatori di livello assoluto come, l'Inghilterra può puntare su Bellingham e, sopratutto, Harry Kane. L'attaccante del Bayern si è reso protagonista di una stagione da urlo, ed è pronto a prendersi la scena anche oltreoceano.

La Croazia sta beneficiando probabilmente della generazione dorata. Mai nella sua storia aveva strappato una finale e una semifinale una dopo l'altra. Le aspettative di quest'anno quindi sono più alte, dato che hanno abituato ad ottimi risultati. Diversi calciatori, però, ormai toccano o sfiorano le 40 primavere, il che potrebbe andare a discapito della squadra in una competizione che fa dell'intensità e della velocità condizione essenziale per concludere le partite nel migliore dei modi e strappare tre punti.

La situazione del girone

Le probabili formazioni di Inghilterra-Croazia

Il girone è composto da. La favorita per strappare il primo posto è la formazione di Tuchel, ma sarà importante conoscere il risultato della sfida contro la Croazia. Infatti, questa sfida sarà molto indicativa per quanto riguarda le sorti di questo gruppo. La squadra sulla carta più debole è Panama, ma questo Mondiale sembra non smettere di regalare sorprese.L'Inghilterra potrebbe approcciare questacon un 4-2-3-1, modulo molto offensivo volto a mettere quante più volte possibile l'attaccantea tu per tu contro l'estremo difensore avversario, sfruttando il suo potenziale offensivo. Alle sue spalle il tridente è composto da Anderson,e Bellingham. La Croazia invece esordirà molto probabilmente con un 3-4-2-1, con Musa riferimento offensivo alle spalle di Sucic, Kovacic e Perisic.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Konsa, O'Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. All. Tuchel.

CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Perisic; Sucic, Baturina; Musa. All. Dalic.

Cosa aspettarsi dalla partita

Ci aspettiamo un match, dato che la Croazia è una squadra solida e che non si sbilancia. Anzi, fa del contropiede la sua arma vincente e, infatti, il suo percorso aiscorsi è caratterizzato da tante vittorie ai calci di rigore. Dati i ritmi blandi delle big in queste prime uscite, la partita potrebbe anche terminare a reti bianche, o comunque con pochi gol segnati.

Inghilterra-Croazia sarà visibile in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sulla stessa piattaforma. Per seguire altri eventi sportivi live del calcio nazionale e internazionale, e possibile consultare i palinsesti degli operatori autorizzati indicati nell'articolo. Il contenuto ha finalita informativa. L'accesso ai servizi degli operatori autorizzati e regolato dai rispettivi termini e condizioni.

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