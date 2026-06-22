Un esordio può cambiare la percezione di una squadra. Fino a pochi giorni fa l'Inghilterra era considerata una delle tante candidate al titolo, oggi invece il netto successo ottenuto contro la Croazia ha rafforzato le convinzioni di chi vede nei Tre Leoni una delle nazionali più attrezzate del Mondiale 2026. Martedì 23 giugno alle ore 22:00 italiane, al Lincoln Financial Field di Philadelphia, la squadra di Thomas Tuchel affronta il Ghana in una partita che potrebbe già spalancare le porte della qualificazione agli ottavi di finale. Gli africani arrivano all'appuntamento dopo aver superato Panama e sanno che un risultato positivo potrebbe avvicinarli sensibilmente al passaggio del turno.

Di seguito tutte le informazioni utili su dove vedere la partita in diretta tv e streaming, il momento delle due Nazionali, la situazione del girone e le probabili formazioni.

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Dove vedere Inghilterra-Ghana in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Inghilterra-Ghana, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Rai1 e Dazn e in streaming ufficiale su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti. Questa e la risposta principale da dare all'utente, perche chi arriva sull'articolo vuole prima di tutto sapere dove vedere esattamente quella partita.

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Il momento dell'Inghilterra

L'Inghilterra ha mandato un segnale forte al resto del torneo. Il 4-2 rifilato alla Croazia non ha rappresentato soltanto una vittoria importante, ma anche una dimostrazione di qualità offensiva e profondità della rosa.

Harry Kane continua a essere il punto di riferimento dell'attacco inglese, ma la vera notizia positiva per Tuchel è arrivata dalle alternative. L'ingresso di Rashford, autore di una rete, ha confermato quanto il commissario tecnico possa contare su numerose soluzioni offensive.

La fase difensiva resta l'aspetto sul quale lavorare maggiormente, ma la sensazione è che questa Inghilterra abbia raggiunto una maturità diversa rispetto alle ultime grandi competizioni internazionali. Un'altra vittoria consentirebbe ai Tre Leoni di avvicinarsi con grande serenità alla fase ad eliminazione diretta.

LONDRA, INGHILTERRA - 13 NOVEMBRE 2025: Jude Bellingham dell'Inghilterra reagisce durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Inghilterra e Serbia, disputata allo stadio Wembley il 13 novembre 2025 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Ryan Pierse/Getty Images).

Il momento del Ghana

Anche il Ghana ha iniziato il proprio Mondiale con il piede giusto. La vittoria contro Panama ha permesso alle Black Stars di conquistare tre punti fondamentali e di mantenersi in piena corsa per la qualificazione.

La formazione africana non ha brillato particolarmente sotto il profilo spettacolare, ma ha mostrato compattezza, equilibrio e capacità di soffrire nei momenti più delicati della partita. Elementi che potrebbero rivelarsi preziosi anche contro un'avversaria del calibro dell'Inghilterra.

Il Ghana sa di partire sfavorito, ma è consapevole che un pareggio rappresenterebbe un risultato estremamente prezioso in vista dell'ultima giornata del girone.

La situazione del Gruppo L

Dopo il primo turno, Inghilterra e Ghana guidano il Gruppo L grazie ai successi ottenuti rispettivamente contro Croazia e Panama.

La seconda giornata potrebbe già indirizzare la corsa verso gli ottavi di finale. Una vittoria inglese garantirebbe ai Tre Leoni una posizione estremamente favorevole, mentre il Ghana potrebbe compiere un passo decisivo verso la qualificazione in caso di risultato positivo.

Croazia e Panama, invece, osservano con attenzione una partita che potrebbe incidere profondamente sugli equilibri del raggruppamento.

CARDIFF, GALLES - 2 GIUGNO 2026: Caleb Yirenkyi del Ghana (a destra) esulta insieme al compagno di squadra Christopher Baah dopo aver segnato il gol del vantaggio durante la partita amichevole internazionale tra Galles e Ghana, disputata al Cardiff City Stadium il 2 giugno 2026 a Cardiff, in Galles. (Foto di Ryan Hiscott/Getty Images).

Probabili formazioni di Inghilterra-Ghana

Thomas Tuchel dovrebbe confermare il 4-2-3-1 che ha ben figurato contro la Croazia. Davanti a Pickford agiranno James, Stones, Guehi e O'Reilly. In mezzo al campo Rice e Anderson garantiranno equilibrio, mentre sulla trequarti spazio alla qualità di Madueke, Bellingham e Gordon alle spalle di Harry Kane.

Il Ghana dovrebbe rispondere con un 4-1-4-1 molto compatto. Asare sarà il portiere titolare, protetto da Senaya, Adjetey, Opoku e Minseh. Davanti alla difesa agirà Yirenkyi, mentre Partey, Fatawu, Sulemana e Semenyo avranno il compito di supportare l'unica punta Ayew.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Ghana (4-1-4-1): Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Minseh; Yirenkyi; Partey, Fatawu, Sulemana, Semenyo; Ayew.

Cosa aspettarci dalla partita

L'Inghilterra dovrebbe assumere il controllo del possesso palla fin dai primi minuti, cercando di sfruttare la qualità tecnica dei propri centrocampisti e la capacità di Kane e Bellingham di creare superiorità negli ultimi metri.

Il Ghana potrebbe invece adottare un atteggiamento più prudente, puntando sull'organizzazione difensiva e sulla velocità degli esterni per colpire in contropiede. Molto dipenderà dalla capacità degli africani di resistere alla pressione iniziale inglese.

Se i Tre Leoni riusciranno a sbloccare rapidamente il risultato, la partita potrebbe aprirsi e diventare favorevole alle caratteristiche offensive della squadra di Tuchel.

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