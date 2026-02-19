Instituto-Atletico Tucuman: statistiche e probabili formazioni

Instituto affronta Atlético Tucumán in una gara importante per la classifica. Padroni di casa favoriti

C’è bisogno di punti e di una scossa immediata. Instituto-Atletico Tucuman si affrontano giovedì 19 febbraio 2026 alle ore 23:30, in una sfida che può cambiare il momento di entrambe. Instituto vuole dare continuità alla vittoria contro il Central Córdoba, mentre Tucumán cerca di interrompere un rendimento esterno preoccupante. È una partita più pesante di quanto dica la classifica.

Dove vedere Instituto-Atletico Tucuman in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento dell’Instituto — Il 2-0 contro il Central Córdoba ha riportato fiducia. Nelle ultime dieci gare, però, il bilancio resta fragile con 2 vittorie, 6 sconfitte e 2 pareggi. La squadra segna poco (0.9 gol di media), ma quando riesce a mantenere compattezza difensiva diventa difficile da superare. Alex Luna e Jhon Córdoba sono i riferimenti offensivi principali, mentre Fonseca resta una pedina importante negli inserimenti.

Il momento dell’Atlético Tucumán — Tucumán alterna buone prestazioni interne a cali evidenti fuori casa. Il recente 4-0 contro l’Estudiantes de Río Cuarto ha mostrato potenziale offensivo, ma le due sconfitte esterne precedenti raccontano un’altra storia. Leandro Díaz è il leader offensivo con 4 reti nelle ultime dieci partite, ma la squadra concede troppo e fatica a mantenere equilibrio nei momenti chiave.

Probabili formazioni di Instituto-Atletico Tucuman — Instituto dovrebbe schierarsi con il 3-4-3: Roffo in porta, difesa composta da Alarcón, Galván e Mosevich. Sulle fasce Cerato e Sosa, con Lódico e Abregú centrali. In attacco il tridente Córdoba–Fonseca–Luna.

Tucumán dovrebbe rispondere con il 4-4-2: Ingolotti tra i pali, linea difensiva con Di Placido, Suso, Ferrari e Villa. A centrocampo Tesuri, Dominguez, Ortiz e Laméndola, mentre in attacco Abeldaño affiancherà Leandro Díaz.

Instituto (3-4-3): Roffo; Alarcón, Galván, Mosevich; Cerato, Lódico, Abregú, Sosa; Córdoba, Fonseca, Luna.

Atlético Tucumán (4-4-2): Ingolotti; Di Placido, Suso, Ferrari, Villa; Tesuri, Dominguez, Ortiz, Laméndola; Abeldaño, Leandro Díaz.

