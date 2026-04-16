La sfida tra Instituto de Córdoba ed Estudiantes de La Plata si preannuncia come uno degli incontri più interessanti del 15º turno della Liga Profesional de Fútbol. La formazione di casa, conosciuta per il suo atteggiamento propositivo allo Stadio Juan Domingo Perón, proverà a confermare la propria solidità interna contro una delle squadre più competitive del torneo. Dall’altra parte, l’Estudiantes arriva a Córdoba forte di un buon momento di forma sia in ambito nazionale che internazionale, con l’obiettivo di restare stabilmente nelle zone alte della classifica.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI INSTITUTO-ESTUDIANTES SU BET365

Dove vedere Instituto-Estudiantes in diretta tv e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Live Streaming

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Instituto-Estudiantes sul palinsesto BET365

Il momento delle due squadre

L’Instituto si presenta a questa sfida in condizioni positive, dopo un rendimento recente molto convincente: quattro vittorie nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il successo più recente è arrivato in trasferta, con lo 0-1 contro il Deportivo Riestra dell’11 aprile 2026. In questo periodo la squadra ha mostrato grande equilibrio, con una media di 1,4 gol segnati e appena 0,6 subiti a partita, segnale di una crescita sia offensiva che difensiva.

L’Estudiantes de La Plata arriva invece a Córdoba in ottima forma, occupando attualmente il 2º posto in classifica. Il bilancio delle ultime cinque gare parla di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, con una media realizzativa importante: 2,0 gol segnati e 0,8 subiti a partita.

Tra i risultati più recenti spiccano il successo per 2-1 contro il Cusco FC in Copa Libertadores e la vittoria sempre per 2-1 contro l’Unión de Santa Fe in campionato, a conferma della continuità offensiva della squadra.

E allora che aspetti? Guarda ora Instituto-Estudiantes in diretta streaming gratis su BET365