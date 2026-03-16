Instituto-Indipendiente: dove vedere la partita in streaming gratis

La sfida tra Instituto de Córdoba e Independiente, valida per l’11ª giornata della Primera División, si giocherà nella notte di martedì 17 marzo e promette equilibrio e intensità. Le due squadre arrivano all’appuntamento con obiettivi e...

Michele Massa 16 marzo 2026 (modifica il 16 marzo 2026 | 17:42)

La sfida tra Instituto de Córdoba e Independiente, valida per l’11ª giornata della Primera División, si giocherà nella notte di martedì 17 marzo e promette equilibrio e intensità. Le due squadre arrivano all’appuntamento con obiettivi e momenti diversi, ma con la consapevolezza che il confronto potrebbe dire molto sulle rispettive ambizioni in campionato.

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Il momento delle due squadre — L’Instituto de Córdoba è alla ricerca di continuità dopo alcune partite complicate. La squadra vuole risalire la classifica e sfruttare il fattore campo per ritrovare fiducia e risultati. Dall’altra parte c’è un Independiente che invece sta vivendo una fase più stabile della stagione e occupa le zone alte della graduatoria, confermando le proprie ambizioni.

Il precedente più recente tra le due formazioni risale al 30 agosto 2025 e si è concluso sullo 0-0. Fu una gara molto equilibrata, con possesso palla perfettamente diviso al 50%. L’Instituto riuscì a conquistare più calci d’angolo, dieci contro sette, mentre l’Independiente tirò leggermente di più verso la porta avversaria, con tre conclusioni nello specchio contro due. La partita fu anche piuttosto combattuta dal punto di vista fisico, con quindici falli commessi dai padroni di casa contro dieci degli ospiti e quattro cartellini gialli per parte.

Guardando ai precedenti complessivi tra le due squadre emerge un bilancio abbastanza equilibrato. Nei sei confronti ufficiali disputati finora l’Instituto ha ottenuto una sola vittoria, l’Independiente due, mentre tre partite sono terminate in pareggio. Anche il numero totale di gol riflette questo equilibrio, con sette reti segnate dall’Independiente e cinque dall’Instituto.

Dal punto di vista realizzativo le partite tra queste due squadre tendono a non essere particolarmente ricche di gol, con una media complessiva di due reti a incontro. Curiosamente la maggior parte delle marcature arriva nei primi tempi, dove la media è di circa una rete e mezza, mentre nella ripresa il ritmo offensivo tende a calare sensibilmente.