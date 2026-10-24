A Bologna l’Inter ha dimostrato ancora una volta di saper risalire dallo svantaggio. Contro la Fiorentina, però, i nerazzurri cercheranno un avvio diverso, per difendere il primo posto senza dover inseguire. Inter-Fiorentina si gioca domenica 25 ottobre alle 12:30 a San Siro, nell’ottava giornata di Serie A. L’orario italiano corretto del lunch match è dunque 12:30. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Cristian Chivu condivide la vetta con la Lazio a quota 19 punti, mentre quella di Paolo Vanoli è diciottesima con quattro. I viola arrivano dal ko casalingo contro il Como e cercano una prestazione capace di cambiare il proprio momento. Prima dell’incontro puoi SCOPRIRE GLI APPUNTAMENTI LIVE SU GOLDBET, CONSULTARE GLI EVENTI SPORTIVI DI LOTTOMATICA oppure CONTROLLARE LE DIRETTE IN PROGRAMMA SU VINCITÙ.

Dove vedere Inter-Fiorentina: diretta DAZN e telecronaca

Inter, la rimonta di Bologna conferma la forza ma l’approccio va corretto

La partita sarà trasmessa. Per seguirla sul televisore sarà possibile utilizzare l’app DAZN su smart TV e dispositivi compatibili. La visione in streaming sarà disponibile anche da, attraverso il sito o l’app della piattaforma. La, conIlha portato all’Inter la, mantenendo l’imbattibilità in campionato. Un risultato costruito dopo una prima frazione complicata, nella quale i nerazzurri avevano rischiato di subire anche il secondo gol. Il pareggio di, arrivato prima dell’intervallo, ha permesso alla squadra di rientrare negli spogliatoi in equilibrio. Nella ripresa sono stati invece i subentratia completare il sorpasso.

Proprio Carlos Augusto ha richiamato l’attenzione sulla necessità di cominciare meglio le partite. Recuperare uno svantaggio richiede energie e costringe la squadra a modificare la gestione dell’incontro: un aspetto da correggere anche in una fase positiva sul piano dei risultati. In settimana è arrivata inoltre la vittoria in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, un successo che accompagna i nerazzurri verso il ritorno in campionato. Contro la Fiorentina, Thuram ed Esposito sono indicati per il reparto offensivo. In mezzo al campo Calhanoglu dovrebbe guidare la manovra, affiancato da Barella e Zielinski.

BOLOGNA, ITALIA - 17 OTTOBRE: Marcus Thuram dell'FC Internazionale reagisce durante la partita di Serie A tra Bologna FC e FC Internazionale allo Stadio Renato Dall'Ara il 17 ottobre 2026 a Bologna, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Fiorentina, le occasioni create non bastano senza maggiore solidità

La sconfitta perha lasciato alla Fiorentina la quinta battuta d’arresto in campionato. I viola hanno costruito occasioni, ma non sono riusciti a dare concretezza al proprio gioco e hanno pagato gli errori nella protezione della porta.ha insistito proprio su questo punto: la qualità della prestazione deve essere accompagnata da maggiore attenzione difensiva. Concedere gol anche a difesa schierata rende difficile raccogliere risultati, soprattutto quando davanti manca precisione. La trasferta di San Siro alza ulteriormente il livello della prova. La Fiorentina dovrà trovare un equilibrio tra la necessità di contenere l’Inter e quella di conservare una minaccia offensiva, evitando di trascorrere tutta la partita vicino alla propria area.

In attacco resta aperto il ballottaggio tra Beto e Pellegrino. La formazione proposta indica Pellegrino dall’inizio, ma la scelta del centravanti rimane uno dei dubbi della vigilia. Anche le condizioni di Atta richiedono una valutazione. A centrocampo Fagioli e Ndour sono indicati tra i principali candidati a partire titolari, mentre nella probabile formazione trova spazio anche Brescianini.

La chiave tattica: l’ampiezza dell’Inter e gli spazi per i trequartisti viola

L’Inter potrebbe cercare di allargare la difesa della Fiorentina attraverso, accompagnando poi l’azione con gli inserimenti delle mezzali. Per i viola sarà importante proteggere l’area senza lasciare libertà ai centrocampisti nerazzurri al limite. I movimenti dipossono inoltre costringere i centrali ospiti a scelte difficili: seguire una punta che viene incontro oppure mantenere la posizione per controllare la profondità.

La Fiorentina potrebbe invece cercare Mastantuono e Njie alle spalle del centrocampo interista. Riuscire a servirli dopo il recupero del pallone permetterebbe agli ospiti di avvicinarsi al centravanti e dare respiro alla squadra. Per i nerazzurri sarà quindi essenziale mantenere coperture adeguate durante le avanzate degli esterni. La superiorità in classifica e il fattore campo offrono fiducia, ma non sostituiscono l’attenzione richiesta nella gestione delle transizioni.

FIRENZE, ITALIA - 18 OTTOBRE: Marin Pongracic dell'ACF Fiorentina reagisce dopo un gol subito durante la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e Como 1907 allo Stadio Artemio Franchi il 18 ottobre 2026 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Thuram con Esposito, dubbio centravanti per Vanoli: le probabili formazioni

L’dovrebbe schierarsi con il. Davanti a Martinez sono attesi Bisseck, Akanji e Bastoni. Diouf e Dimarco occuperanno le corsie, con Barella, Calhanoglu e Zielinski a centrocampo. In attacco spazio alla coppia formata da Thuram ed Esposito.

La Fiorentina dovrebbe rispondere con il 4-3-2-1. De Gea difenderà la porta, protetto da Jimenez, Dragusin, Pongracic e Viery. Ndour, Fagioli e Brescianini comporranno la mediana, mentre Mastantuono e Njie agiranno alle spalle di Pellegrino, in ballottaggio con Beto.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Njie; Pellegrino. Allenatore: Paolo Vanoli.

Inter-Fiorentina: TV, streaming e informazioni