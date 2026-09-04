Il Miami Freedom Park (rinominato Nu Stadium in seguito all'accordo sui diritti di denominazione con la società brasiliana di tecnologia finanziaria Nubank) ospita una sfida di grande interesse per la stagione regolare della MLS tra Inter Miami e Atlanta United. La partita si giocherà nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre 2026 alle ore 01:30 italiane: l'Inter Miami arriva all'appuntamento al terzo posto con 42 punti, mentre Atlanta United occupa la ventisettesima posizione con 21 punti e ha bisogno di una vittoria per rilanciare la propria stagione. Inter Miami-Atlanta è disponibile nel palinsesto live di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore:VEDI INTER MIAMI-ATLANTA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Inter Miami-Atlanta. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Inter Miami-Atlanta in diretta TV e streaming

sarà trasmessa in streaming su

, che nel 2026 propone tutte le partite della MLS agli abbonati senza costi aggiuntivi rispetto all'abbonamento Apple TV. La gara è in programma sabato

, corrispondenti alle 01:30 italiane della domenica.

La disponibilità degli eventi e le modalità di accesso possono essere aggiornate dagli operatori. È quindi opportuno verificare sempre il palinsesto in prossimità dell'inizio della partita. Apple TV permette di seguire le partite MLS attraverso app, Smart TV, dispositivi mobili, console e browser web.

Come accedere allo streaming di Inter Miami-Atlanta

Per cercare

nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la MLS; cercare Inter Miami-Atlanta tra le partite di sabato 5 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Inter Miami-Atlanta: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida si giocherà sabato 5 settembre 2026 al

(o Nu Stadium) di Miami. Il calcio d'inizio è fissato alle ore

, nella notte tra sabato e domenica. La partita sarà disponibile ufficialmente in streaming attraverso

per gli abbonati al servizio.

Partita: Inter Miami-Atlanta

Competizione: Major League Soccer

Data: domenica 6 settembre 2026

Orario: 01:30 italiane

Stadio: Miami Freedom Park

Diretta TV: Apple TV in streaming

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Dopo le ultime giornate, Inter Miami e Atlanta United arrivano alla sfida con obiettivi completamente differenti. Miami punta alle zone alte della classifica, anche se il Nashville capolista è ancora lontano ben 10 lunghezze, mentre Atlanta deve recuperare terreno dopo una stagione complicata. Nell'ultimo turno l'Inter Miami ha travolto il CF Montréal per 7-1, mentre l'Atlanta United è stata sconfitta 2-0 in casa da Charlotte FC.

Il momento dell'Inter Miami

L'

arriva alla sfida dopo aver interrotto una serie negativa con il roboante 7-1 rifilato al CF Montréal. Grande protagonista è stato

, autore di quattro gol e un assist, in una prestazione che ha permesso alla squadra di ritrovare fiducia dopo cinque partite senza vittorie. L'argentino è inoltre salito a 18 gol stagionali in MLS.

La squadra, passata sotto la guida del nuovo tecnico Cristian "Kily" González, sta vivendo una fase di transizione: l'allenatore è stato nominato ufficialmente a fine agosto, ma al momento dell'impegno con Atlanta la squadra continua a essere guidata ad interim da Guillermo Hoyos in attesa del completamento delle pratiche per il nuovo tecnico. Il confronto con Atlanta United rappresenta quindi un'occasione importante per dare continuità alla larga vittoria contro Montréal e consolidare la posizione nelle zone alte della MLS.

Il momento dell'Atlanta

L'

occupa la parte bassa della classifica con 21 punti e arriva alla trasferta di Miami dopo la sconfitta interna per 2-0 contro Charlotte FC. Prima di questo passo falso, la squadra aveva però conquistato tre vittorie consecutive contro Sporting Kansas City, Minnesota United e New York Red Bulls, mostrando segnali di ripresa.

La formazione di Gerardo "Tata" Martino, tornato sulla panchina del club dopo l'esperienza precedente, può contare su giocatori importanti come Miguel Almirón, Aleksey Miranchuk e Folarin Balogun. Proprio Miranchuk rappresenta una delle principali fonti offensive della squadra, mentre Almirón garantisce esperienza e qualità sulla trequarti.

La sfida contro l'Inter Miami sarà quindi un test molto impegnativo, ma anche un'opportunità per Atlanta di trasformare i segnali positivi mostrati nelle settimane precedenti in un risultato di prestigio.

Le probabili formazioni di Inter Miami-Atlanta

L'

, con Drake Callender o Dayne St. Clair tra i pali e una linea difensiva composta da Noah Allen, Maximiliano Falcón, Ian Fray e l'ex Real Madrid e Manchester United Casemiro che potrebbe arretrare sulla linea dei difensori. A centrocampo sono candidati Segovia, Yannick Bright e Rodrigo De Paul, mentre in avanti spazio a Luis Suárez, Germán Berterame e

.

L'Atlanta United dovrebbe rispondere con il 4-3-3, affidandosi a Brad Guzan o Luis Abram tra i pali e a Matt Edwards, Derrick Williams, Juan José Sánchez e Tyler Wolff nella linea difensiva. Il centrocampo dovrebbe essere composto da Bartosz Slisz, Tristan Muyumba e Alexey Miranchuk, mentre Miguel Almirón e Picault sono candidati per il reparto offensivo. Le scelte definitive saranno comunque confermate soltanto a ridosso del calcio d'inizio.

INTER MIAMI (4-3-3): St. Clair; Noah Allen, Falcón, Fray, Jordi Alba; Segovia, Bright, De Paul; Suárez, Berterame, Messi. Allenatore: Guillermo Hoyos / Cristian González.

ATLANTA (4-3-3): Hoyos; Edwards, Alonso, Díaz, Jacob; Muyumba, Reilly, Sánchez; Almirón, Picault, Miranchuk. Allenatore: Gerardo Martino.