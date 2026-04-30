Al Nu Stadium va in scena una sfida che, almeno sulla carta, sembra avere un padrone annunciato. Inter Miami e Orlando City arrivano a questo derby della Florida con stati d’animo completamente opposti: da una parte una squadra che continua a produrre occasioni, gol e spettacolo offensivo, dall’altra un gruppo che fatica tremendamente a trovare equilibrio, soprattutto lontano da casa. Guarda ora Inter Miami-Orlando GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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ha rallentato nell’ultimo turno con l’1-1 contro il New England Revolution, ma il pareggio non racconta fino in fondo una gara dominata per possesso e volume offensivo. La squadra di Hoyos ha mantenuto il controllo del gioco per lunghi tratti, creando tanto e confermando una qualità offensiva superiore alla media MLS. Con Messi al centro della manovra, Berterame in crescita e De Paul sempre più dentro i meccanismi, gli Herons sembrano avere molte più soluzioni rispetto agli ospiti., invece, continua a vivere una stagione complicata. Il ko per 3-2 contro il DC United ha nuovamente evidenziato i problemi difensivi di una squadra che concede troppo facilmente spazi e transizioni. I numeri parlano chiaro: quasi tre gol subiti di media nelle ultime dieci partite sono un dato pesantissimo, soprattutto contro un attacco tecnico e rapido come quello di Miami.Dayne; Fray, Falcon, Micael, Allen; de Paul, Bright; Silvetti, Messi, Segovia; Berterame. Allenatore: Mascherano.

ORLANDO CITY (4-4-2): Crepeau; Dorsey, Iago, Brekalo, Marin; Pasalic, Ojeda, Taifi, Spicer; McGuire, Ojeda. Allenatore: Pareja.

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