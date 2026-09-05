Sabato, alle 18:00, Inter e Napoli si prendono la scena nel primo vero big-match di giornata, sfida che nelle ultime due stagioni ha avuto un peso decisivo nella corsa allo scudetto. Nel 2024/25 furono i partenopei, guidati da Antonio Conte, a spuntarla, mentre dodici mesi più tardi il titolo è finito nelle mani dei nerazzurri di Cristian Chivu. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il confronto arriva dopo due giornate che hanno mostrato un'Inter più pronta, soprattutto per condizione fisica, convinzione e ritmo: due vittorie contro Monza (4-1) e Cagliari (0-1), ma con un campanello d'allarme emerso proprio alla Unipol Domus. Quando Lautaro Martinez e compagni non riescono a chiudere la partita, infatti, il finale può complicarsi. Ed è proprio su questo aspetto che il Napoli dovrà costruire la propria partita, cercando di rimanere agganciato al risultato fino all'ultimo, mentre l'Inter proverà a indirizzare e chiudere il match con largo anticipo. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Inter-Napoli in TV e streaming

Inter-Napoli si gioca sabato 5 settembre alle ore 18:00 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano in San Siro ed è valida per il terzo turno della Serie A 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV, in esclusiva su Dazn, Dazn 1 (canale Sky 214). I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Dazn.

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Qui Inter

Qui Napoli

L'arriva al primo big-match della stagione con il morale alto e il punteggio pieno dopo le prime due giornate. La squadra diha superato ilcon un netto 4-1 all'esordio, per poi imporsi di misura sul campo del, 0-1, confermando anche in Sardegna una buona solidità. Cinque gol segnati e appena uno incassato nelle due gare di campionato raccontano un avvio concreto, ma il successo dell'Unipol Domus ha evidenziato anche una difficoltà: una volta avanti nel punteggio, i nerazzurri non sono riusciti a mettere definitivamente al sicuro il risultato, lasciando aperta la partita fino alla fine. Contro il, però, servirà un ulteriore salto di qualità, perché il margine per gestire senza chiudere i conti potrebbe essere molto più ridotto.Ilsi presenta a San Siro con tre punti e soprattutto con la necessità di reagire dopo il primo passo falso stagionale. La squadra diaveva iniziato il campionato con il 2-0 rifilato ala Marassi, mostrando subito la propria capacità di portare a casa il risultato, ma nella seconda giornata è arrivata la sconfitta interna per 1-2 contro il, maturata al termine di una gara che ha lasciato interrogativi soprattutto sulla tenuta difensiva. A pesare sulle scelte del tecnico c'è inoltre l'assenza di, fuori per i problemi cardiaci che hanno richiesto un intervento, mentre anchesono indisponibili. Dopo il ko del Maradona, gli azzurri sono quindi chiamati a una risposta immediata proprio sul campo dei campioni d'Italia.

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli (Foto di Simone Arveda/Getty Images)

Inter-Napoli, probabili formazioni

: Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito.: Cristian Chivu

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson Santos. Allenatore: Massimiliano Allegri

I precedenti

Sono, con un bilancio che sorride ai nerazzurri:, 42 pareggi e 48 successi partenopei. Un dato che trova ulteriore conferma guardando alle reti, con lacapace di segnare 229 volte agli azzurri, seconda soltanto allasia per vittorie ottenute sia per gol realizzati contro il Napoli.

Negli ultimi cinque incroci, però, la squadra campana ha saputo evitare la sconfitta, raccogliendo quattro pareggi e una vittoria. I tre confronti più recenti al Meazza, si sono chiusi tutti con il segno X.

Le chiavi di Inter-Napoli

Inter-Napoli: data, orario e canali

Partita: Inter-Napoli

Competizione: Serie A 2026/2027

Giornata: Terza giornata

Data: Sabato 5 settembre 2026

Sabato 5 settembre Orario: 18:00

Stadio: Giuseppe Meazza (San Siro)

Diretta TV: Dazn

Diretta streaming ufficiale: Dazn

La chiave potrebbe essere proprio: l’ha mostrato nelle prime due giornate di avere ritmo e condizione per imporre il proprio gioco, ma contro ilha lasciato intravedere qualche difficoltà nel congelare il risultato una volta passata avanti. Il, reduce dal ko con ile con una difesa rimaneggiata per le assenze di, dovrà quindi evitare di concedere all'la possibilità di prendere il controllo della gara e, soprattutto, restare dentro il match fino alla fase finale, dove potrebbe sfruttare proprio quella tendenza nerazzurra a non chiudere subito i conti. Dall'altra parte, per la squadra disarà fondamentale trasformare il proprio predominio territoriale e la maggiore brillantezza in occasioni concrete, senza permettere aldi rimanere aggrappato a una partita in cui l', sulla carta, parte favorita.