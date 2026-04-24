Dove vedere Inter U23-Brescia in diretta TV e streaming gratis

Inter U23 e Brescia si affrontano sabato 25 aprile alle 20:30, in una sfida valida per la trentottesima giornata del Girone A di Serie C. Il match arriva in un momento chiave della stagione, con diversi verdetti ancora da definire. Le due squadre si presentano con obiettivi molto diversi: da una parte i nerazzurri cercano disperatamente un posto nei playoff, dall’altra il Brescia vuole consolidare la propria posizione di vertice e arrivare alla fase finale nel miglior modo possibile. La partita si preannuncia quindi intensa e carica di tensione. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI INTER U23-BRESCIA SU BET365

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Il momento delle due squadre

Il Brescia arriva a questo appuntamento con grande fiducia. La squadra lombarda ha dimostrato solidità e continuità per tutta la stagione, riuscendo a conquistare una posizione di assoluto prestigio in classifica. Anche se il primo posto è rimasto fuori portata, il secondo gradino garantisce un vantaggio importante in ottica playoff. Il recente successo contro le Dolomiti Bellunesi ha confermato il buon momento della squadra, che vuole continuare su questa strada per presentarsi alla fase decisiva con entusiasmo e certezze.

Situazione più delicata per l’Inter U23, che si gioca praticamente tutto in queste ultime partite. I nerazzurri sono fuori dalla zona playoff e devono recuperare terreno, ma arrivano da due sconfitte consecutive che hanno complicato i piani. Il margine di errore è ormai ridotto al minimo e anche una vittoria potrebbe non bastare senza risultati favorevoli dagli altri campi. Serve quindi una prestazione di alto livello, sia dal punto di vista tecnico che mentale, per tenere vive le speranze.

Le probabili formazioni di Inter U23-Brescia

La formazione di Vecchi scende in campo con il consueto 3-5-2, che prevede un folto centrocampo a supporto della difesa ed una coppia di attaccanti che sarà composta da Spinaccè e La Gumina. L'Union Brescia scenderà in campo con lo stesso modulo, con Marras e Crespi attaccanti scelti da Corini per la delicata sfida di domani.

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Prestia, Alexiou; Amerighi, Kaczmarski, Fiordilino, Berenbruch, Cocchi; Spinaccè, La Gumina. Allenatore: Vecchi.

UNION BRESCIA (3-5-2): Gori; Rizzo, Silvestri, Armati; Cisco, Mallamo, Lamesta, Balestrero, De Maria; Marras; Crespi. Allenatore: Corini.

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