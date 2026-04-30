Tra le sfide più interessanti del 14° turno del Brasileirao spicca Internacional-Fluminense. Padroni di casa che faticano a spiccare il volo, ospiti imbattuti da due gare in campionato, ma reduci dalla sconfitta in Coppa Libertadores col Bolivar. I precedenti sorridono agli ospiti che non perdona da quattro partite consecutive con l'Internacional. Guarda ora Internacional-Fluminense GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Internacional-Fluminense, probabili formazioni

: Anthonì; B.Aguirre, F.Torres, V.Gabriel, B.Gomes; Paulinho, Villagra; Vitinho, A.Patrick, Allex; Borré.: Paulo Pezzolano

Fluminense (4-3-3): Fabio; S. Xavier, Jemmes, Freytes, Arana; Martinelli, Hércules, Savarino; Canobbio, John Kennedy, Serna. Allenatore: Luis Zubeldia

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