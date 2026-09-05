Al Beira-Rio di Porto Alegre va in scena International-Santos, sfida valida per la 26ª giornata del campionato brasiliano. La partita è in programma domenica 6 settembre alle ore 21:00 italiane, con l’International che cerca punti pesanti per risalire dalla diciottesima posizione a quota 25 punti e allontanarsi dalla zona retrocessione. Di fronte ci sarà il Santos, quattordicesimo con 29 punti e ancora coinvolto nella lotta per la permanenza in Serie A.VEDI INTERNATIONAL-SANTOS IN DIRETTA STREAMING SU BET365

L’International, allenato da Paulo Pezzolano, arriva alla sfida dopo un periodo complicato e deve sfruttare il fattore campo per provare a risalire la classifica. Il Santos di Cuca, invece, punta sulla qualità di Neymar e Gabriel Barbosa per conquistare punti preziosi in trasferta.Goldbet trovi le partite disponibili in diretta,su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di International-Santos.

Dove vedere International-Santos in diretta TV e streaming

International-Santos è una gara del

. Al momento non risulta indicata una piattaforma televisiva ufficiale italiana che trasmetta la partita in diretta. In Brasile la gara è invece inserita nel programma della 26ª giornata, con calcio d’inizio alle 16:00 locali al Beira-Rio.

Per cercare International-Santos nel palinsesto live è necessario:

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e il campionato brasiliano; cercare International-Santos tra le partite del 6 settembre; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Prima di procedere è sempre opportuno verificare disponibilità e condizioni previste dal servizio selezionato, poiché il palinsesto degli eventi live può variare.

International-Santos: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: International-Santos

Competizione: Brasileirão 2026, 26ª giornata

Data: domenica 6 settembre 2026

Orario: 21:00

Stadio: Beira-Rio, Porto Alegre

Diretta TV: non annunciata una trasmissione ufficiale in Italia

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento dell’International

L’

si presenta al confronto in una situazione delicata: i 25 punti e il diciottesimo posto rendono necessario un cambio di passo per evitare di rimanere invischiato nella zona retrocessione. La squadra di Paulo Pezzolano ha mostrato difficoltà nelle ultime uscite di campionato e il fattore Beira-Rio può diventare determinante. Tra gli uomini offensivi più importanti figurano Carbonero e Bruno Henrique, mentre il centrocampo può contare sulla presenza di Rodrigo Villagra.

Il momento del Santos

Il

occupa invece la quattordicesima posizione con 29 punti, quattro in più rispetto all’International. La formazione allenata da Cuca arriva alla partita con l’obiettivo di aumentare il margine sulla zona pericolosa e può affidarsi all’esperienza di Neymar e Gabriel Barbosa. Nell’ultima giornata di campionato il Santos ha pareggiato 1-1 contro il Corinthians, confermando una fase nella quale ogni punto può risultare fondamentale.

Le probabili formazioni di International-Santos

L’

dovrebbe schierarsi con un 4-3-3, con Matheus Cunha tra i pali e una linea difensiva composta da Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Vitinho. A centrocampo spazio a Villagra, Paulinho e Calebe, mentre in avanti dovrebbero agire Carbonero, Alerrandro e Matheus Bahia. Il modulo scelto potrebbe essere però anche il 4-4-2, con conseguente slittamento sulla fascia sinistra di Bahia. Tra gli squalificati figurano Bernabei e Gabriel.

Il Santos dovrebbe rispondere con un 4-3-3 affidandosi a Gabriel Brazão in porta, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres ed Escobar in difesa. A centrocampo spazio a Willian Arão, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo, con Caballero alle spalle di Bontempo e Gabigol. Alcuni giocatori sono però alle prese con assenze o dubbi fisici e disciplinari in vista della trasferta. Squalificato ad esempio Luca Verissimo e Alvaro Barreal, mentre Neymar è ancora alle prese con un infortunio alla coscia da smaltire.

INTERNATIONAL (4-3-3): Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán, Vitinho; Villagra, Paulinho, Calebe; Carbonero, Alerrandro, Matheus Bahia. Allenatore: Paulo Pezzolano.

SANTOS (4-3-3): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Ananias, Luan Peres, Escobar; Willian Arão, Oliva, Gabriel Bontempo; Caballero, Rollheiser, Gabriel Barbosa. Allenatore: Cuca.