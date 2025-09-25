InterU23-Triestina: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Vecchi punta sul 3-4-1-2 con Spinaccè in attacco, mentre Marino conferma il 4-3-1-2 con D’Urso a supporto di Vertainen e Faggioli. Il tecnico alabardato chiede ai suoi aggressività e concretezza, sottolineando i valori e la qualità...

Stefano Sorce 25 settembre - 00:19

Giovedì 25 settembre alle ore 20:45 l’InterU23 scende in campo contro la Triestina al “U-Power Stadium” di Monza per la sesta giornata del Girone A di Serie C. I nerazzurri arrivano al match con entusiasmo: le due vittorie consecutive hanno cambiato il volto della classifica e rilanciato le ambizioni della squadra di Vecchi. Di fronte, però, ci sarà una Triestina che, nonostante il pesantissimo -20 di penalizzazione, ha dimostrato di avere carattere e qualità, conquistando due successi di fila contro Lumezzane e Arzignano. Con Bet365 puoi seguire InterU23-Triestina GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Continua a leggere l'articolo per scoprire come fare.

Dove vedere InterU23-Triestina in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis InterU23-Triestina in diretta live. Il match, in programma giovedì 25 settembre alle ore 20.45 sarà visibile anche su SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 256) e NOW e sulle relative applicazioni.

Il momento delle due squadre — La squadra di Vecchi si trova al 6° posto con 8 punti (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Non male per una formazione giovane, che ora sogna di restare stabilmente in zona playoff. Il tecnico dovrebbe confermare il 3-4-1-2 con Calligaris in porta, Prestia e Alexiou in difesa, Fiordilino in regia ed ex della partita. In avanti Spinaccè sarà supportato da Kamaté e Topalovic.

la Triestina occupa l’ultimo posto a quota −12, nonostante un rendimento sul campo simile a quello dei nerazzurri (2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta). Le ultime due vittorie contro Lumezzane e Arzignano hanno ridato morale e convinzione, ma la rincorsa resta durissima. Alla vigilia, l’allenatore alabardato Marino ha spiegato: "Ogni gara va affrontata con la stessa mentalità: dobbiamo pensare solo a fare punti. Dovremo gestire le energie, ma l’approccio sarà quello di partire forte". Sul valore dell’avversario: "L’Inter U23 è una squadra giovane, con grande gamba e qualità di palleggio. Può pagare in alcuni frangenti l’inesperienza, ma resta una formazione di spessore, guidata da un tecnico che conosce bene la categoria".

Le probabili formazioni di InterU23-Triestina — INTER U23 (3-4-1-2): Calligaris; Stante, Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Kaczmarski, Fiordilino, David; Kamaté, Topalovic; Spinaccè. Allenatore: Vecchi

TRIESTINA (4-3-1-2): Matosevic; Silvestro, Silvestri, Moretti, Anzolin; D’Amore, Jonsson, Ionita; D’Urso; Vertainen, Faggioli. Allenatore: Marino