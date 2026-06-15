Il Mondiale entra nel vivo con una sfida intrigante del Girone I che si disputerà nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno alla mezzanotte italiana: si tratta di Iraq-Norvegia, un confronto tra due realtà molto differenti che saranno contrapposte con tre punti in palio che avranno un peso specifico enorme. La gara d'esordio di queste due compagini ha già il sapore del dentro o fuori, perché il gruppo vanta anche la presenza di Francia e Senegal. Quattro squadre che compongono quindi un girone sicuramente incerto e ricco di spunti: se i bleus di Deschamps sono tra i favoriti per la vittoria finale, Senegal e Norvegia sono pronte a lottare per conquistare almeno i secondo posto provando magari a stupire. L'Iraq resta la Cenerentola del gruppo, anche se la voglia di fare bene e le motivazioni potrebbero servire ad offrire qualche prestazione degna della competizione.

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Dove vedere Iraq-Norvegia in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Iraq-Norvegia, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sempre su Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento dell'Iraq

L'Iraq arriva a questo esordio dopo delle amichevoli che hanno offerto diversi spunti: sicuramente il pareggio a sorpresa con la Spagna del 4 giugno ha acceso l'entusiasmo della tifoseria, anche se purtroppo il successivo tonfo casalingo col Venezuela giusto qualche giorno fa ha riportato coi piedi per terra gli addetti ai lavori. Vista la complessità del girone, è lecito aspettarsi un Iraq fanalino di coda, con tre sfide a dir poco proibitive in programma.

Aymen Hussein dell'Iraq esulta per la rete segnata nella sfida con l'Indonesia (Photo by Robertus Pudyanto/Getty Images)

Il momento della Norvegia

Situazione girone I

Non ha bisogno di presentazioni la, che viene dal girone di qualificazione (condiviso con l'Italia) letteralmente stradominato. L'intero movimento del calcio norreno, e in particolare quello norvegese, sta vivendo un'evoluzione inarrestabile con sempre più giocatori di talento e di spicco, strutturati fisicamente e dotati tecnicamente per essere all'altezza dei vertici del panorama mondiale. Sicuramenteè la stella più luminosa che sta trainando questa ascesa, che si traduce sia in una maggiore competitività dei club ma soprattutto in una Nazionale Norvegese che forse non è mai stata così forte come oggi.

Francia sicuramente favorita, che però non avrà vita facile: sicuramente Norvegia e Senegal venderanno cara la pelle, perché sono due Nazionali ostiche da affrontare con tante frecce al proprio arco. Probabilmente è proprio l'Iraq a partire senza i favori del pronostico, e quindi a candidarsi per un piazzamento finale all'ultimo posto in classifica. Ovviamente sarà il campo a parlare, perché con gare secche e ravvicinate anche un singolo episodio può modificare radicalmente gli equilibri del girone.

OSLO, NORWAY - MARCH 31: Erling Haaland of Norway reacts during the international friendly match between Norway and Switzerland at Ullevaal Stadion on March 31, 2026 in Oslo, Norway. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

Le probabili formazioni di Iraq-Norvegia

Iraq pronto a disporsi con un 4-2-3-1 solido e volto a mantenere il baricentro basso. Sicuramente la mancanza di giocatori di spicco dovrà essere compensata da una maggior attenzione tattica e sicuramente dalla voglia di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Dall'altra parte la Norvegia dovrebbe schierare un 4-3-3 per scendere in campo in maniera aggressiva e sfruttare la maggior fisicità oltre che il grande potenziale offensivo a disposizione.

Iraq (4-2-3-1): Talib, Ali, Sulaka, Tahseen, Doski, Al-Ammari, Iqbal, Bayesh, Jasim, Al-Hamadi, Hussein. Allenatore: Graham Arnold

Norvegia (4-3-3): Nyland, Wolfe, Heggem, Ajer, Ryerson, Aursnes, Berg, Odegaard, Nusa, Haaland, Sorloth. Allenatore: Stale Solbakken

Cosa aspettarsi dalla partita

Sicuramente a partire strafavorita è la Norvegia, che potrà contare su un vero e proprio arsenale offensivo composto da un mix di talento e forza fisica. L'Iraq proverà certamente a limitare i danni cercando di difendersi e di sfruttare eventuali episodi a favore. La chiave della partita potrebbe essere proprio nel timing: se i norvegesi dovessero trovare presto la via del gol, allora è lecito aspettarsi una goleada nel corso dei novanta minuti di gioco. Questo perché una rete nei primi minuti romperebbe subito lo scudo difensivo iracheno, facendo così crollarne le motivazioni e la voglia di tenere botta. Diversamente, se gli episodi dovessero volgere in favore dell'Iraq, potremmo vedere una gara comunque a senso unico, ma probabilmente con la Norvegia costretta a ricorrere a numerosi cross costringendo gli avversari ad arretrare oltremodo il baricentro.

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