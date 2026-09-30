Isole Far Oer-Slovacchia, terza giornata di Nations League: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming della sfida di League C (Gruppo 3).
Isole Far Oer e Slovacchia si affrontano nella terza giornata della Nations League, con un divario in classifica che racconta due partenze differenti, ma non ancora definitive. I padroni di casa hanno raccolto due pareggi nelle prime uscite, mentre gli slovacchi hanno conquistato sei punti contro Moldavia e Kazakistan, prendendo subito il comando del Gruppo 3. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
La sfida mette di fronte due realtà calcistiche con ambizioni diverse: le Isole Far Oer vogliono trasformare il buon avvio in un risultato di prestigio, facendo leva sul rendimento casalingo e sull'organizzazione difensiva; la Slovacchia punta invece a dare continuità ai successi iniziali per consolidare la vetta e avvicinarsi alla promozione in Lega B. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.
Dove vedere Isole Far Oer-Slovacchia in TV e streaming
Isole Far Oer-Slovacchia si gioca venerdì 2 ottobre alle ore 20:45 al Tórsvøllur di Torshavn ed è valida per il terzo della Nations League 2026/27 (Lega B (Gruppo 3)). La partita non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva in Italia, ma potrà essere seguita tramite la Diretta Gol sui canali Sky Sport, disponibile anche in streaming con l'app di Sky Go, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone.
Qui Isole Far OerLe Isole Far Oer si presentano all'appuntamento ancora imbattute in questa edizione della Nations League, con due pareggi ottenuti contro Moldavia e Kazakistan. In entrambe le occasioni la selezione isolana è riuscita a portarsi in vantaggio entro la prima mezz'ora, senza però riuscire a conservare il risultato fino al fischio finale. Resta comunque significativo il rendimento tra le mura amiche: nelle ultime otto partite casalinghe è arrivata una sola sconfitta, un dato che alimenta le speranze di mettere in difficoltà anche la capolista.
Qui SlovacchiaLa Slovacchia arriva alle Isole Far Oer con il morale alto e una striscia di cinque partite consecutive senza sconfitte. I successi per 2-0 contro la Moldavia e 2-1 contro il Kazakistan hanno permesso alla squadra guidata da Wladimir Weiss di portarsi a quota sei punti, con l'opportunità di consolidare ulteriormente il primo posto nel girone. La formazione slovacca può contare su giocatori di esperienza internazionale come Milan Škriniar e Stanislav Lobotka, punti di riferimento rispettivamente in difesa e a centrocampo, oltre alla qualità di Lukáš Haraslín e Leo Sauer sugli esterni. Il tridente offensivo dovrebbe essere completato da David Strelec, chiamato a concretizzare il lavoro della squadra negli ultimi metri.
I precedenti30 anni fa l'ultima sfida tra le due Nazionali, in occasione delle qualificazioni Mondiali 1998: successo slovacco sia all'andata (1-2), sia al ritorno (3-0).
Isole Far Oer-Slovacchia, probabili formazioniIsole Far Oer (5-4-1): Lamhauge; Benjaminsen, Chukwudi, Vatnhamar, A. Edmundsson, Davidsen; Samuelsen, M. Hellisdal, Géza Turi, Sørensen; Justinussen. Ct: Eyðun Klakstein
Slovacchia (4-3-3): Dúbravka; Hancko, Obert, Škriniar, Valjent; Duda, Lobotka, Suslov; Haraslín, Strelec, Sauer. Ct: Wladimir Weiss
Isole Far Oer-Slovacchia: data, orario e canali
- Partita: Isole Far Oer-Slovacchia
- Competizione: Nations League
- Giornata: Terza giornata, Lega C (Gruppo 3)
- Data: Venerdì 2 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- Stadio: Tórsvøllur di Torshavn
- Diretta TV: Diretta Gol Sky Sport (Canale 202)
- Diretta streaming ufficiale: Sky Go
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