Isole Far Oer e Slovacchia si affrontano nella terza giornata della Nations League, con un divario in classifica che racconta due partenze differenti, ma non ancora definitive. I padroni di casa hanno raccolto due pareggi nelle prime uscite, mentre gli slovacchi hanno conquistato sei punti contro Moldavia e Kazakistan, prendendo subito il comando del Gruppo 3. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La sfida mette di fronte due realtà calcistiche con ambizioni diverse: le Isole Far Oer vogliono trasformare il buon avvio in un risultato di prestigio, facendo leva sul rendimento casalingo e sull'organizzazione difensiva; la Slovacchia punta invece a dare continuità ai successi iniziali per consolidare la vetta e avvicinarsi alla promozione in Lega B. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Isole Far Oer-Slovacchia in TV e streaming

Isole Far Oer-Slovacchia si gioca venerdì 2 ottobre alle ore 20:45 al Tórsvøllur di Torshavn ed è valida per il terzo della Nations League 2026/27 (Lega B (Gruppo 3)). La partita non sarà trasmessa da alcuna emittente televisiva in Italia, ma potrà essere seguita tramite la Diretta Gol sui canali Sky Sport, disponibile anche in streaming con l'app di Sky Go, disponibile e scaricabile su pc, tablet e smartphone.

Qui Isole Far Oer

Qui Slovacchia

2-0 contro la Moldavia

2-1 contro il Kazakistan

Milan Škriniar

Stanislav Lobotka

Lukáš Haraslín

Leo Sauer

David Strelec

I precedenti

Isole Far Oer-Slovacchia, probabili formazioni

Lesi presentano all'appuntamento ancora imbattute in questa edizione della Nations League, con due pareggi ottenuti contro Moldavia e Kazakistan. In entrambe le occasioni la selezione isolana è riuscita a portarsi in vantaggio entro la prima mezz'ora, senza però riuscire a conservare il risultato fino al fischio finale. Resta comunque significativo il rendimento tra le mura amiche:, un dato che alimenta le speranze di mettere in difficoltà anche la capolista.Laarriva allecon il morale alto e una striscia di cinque partite consecutive senza sconfitte. I successi perhanno permesso alla squadra guidata da Wladimirdi portarsi a quota sei punti, con l'opportunità di consolidare ulteriormente il primo posto nel girone. La formazione slovacca può contare su giocatori di esperienza internazionale come, punti di riferimento rispettivamente in difesa e a centrocampo, oltre alla qualità disugli esterni. Il tridente offensivo dovrebbe essere completato da, chiamato a concretizzare il lavoro della squadra negli ultimi metri.30 anni fa l'ultima sfida tra le due Nazionali, in occasione delle qualificazioni Mondiali 1998: successo slovacco sia all'andata (1-2), sia al ritorno (3-0).Lamhauge; Benjaminsen, Chukwudi, Vatnhamar, A. Edmundsson, Davidsen; Samuelsen, M. Hellisdal, Géza Turi, Sørensen; Justinussen.: Eyðun Klakstein

Slovacchia (4-3-3): Dúbravka; Hancko, Obert, Škriniar, Valjent; Duda, Lobotka, Suslov; Haraslín, Strelec, Sauer. Ct: Wladimir Weiss

Isole Far Oer-Slovacchia: data, orario e canali