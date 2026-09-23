L’Italia affronta la Finlandia nei quarti di finale degli Europei 2026 di volley. La partita è in programma mercoledì 23 settembre 2026 alle ore 21.05 al PalaVela di Torino. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi sono ancora imbattuti dopo le cinque vittorie nella fase a gironi e il 3-0 rifilato alla Danimarca negli ottavi, mentre la Finlandia ha conquistato l’accesso ai quarti battendo la Grecia al tie-break. VEDI ITALIA-FINLANDIA IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il percorso dell’Italia è stato finora perfetto: cinque successi nella fase a gironi e un netto 3-0 alla Danimarca nel primo turno a eliminazione diretta. La Finlandia ha invece chiuso il proprio girone con quattro vittorie e una sconfitta, prima di superare la Grecia per 3-2 negli ottavi. Gli azzurri arrivano quindi alla sfida con il vantaggio di aver speso meno energie nell’ultima partita, ma dovranno prestare attenzione a una formazione che ha già dimostrato di saper reggere la pressione.

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Dove vedere Italia-Finlandia in diretta TV e streaming

Italia-Finlandia sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2 e sui canali Sky Sport. La gara sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, che permette di seguire la partita attraverso la propria piattaforma. Il collegamento dal PalaVela di Torino è previsto alle ore 21.05 per il quarto di finale degli Europei.

Per quanto riguarda Bet365, dopo aver effettuato l'accesso al proprio account è necessario entrare nella sezione dedicata al volley, selezionare la competizione e cercare Italia-Finlandia tra gli eventi live disponibili. La presenza della diretta può variare in base alla programmazione e alle condizioni previste dal servizio, quindi è consigliabile controllare la disponibilità poco prima dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Italia-Finlandia

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il volley e la competizione; cercare Italia-Finlandia tra gli eventi disponibili; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Italia-Finlandia: data, orario e informazioni sulla partita

Il calcio d'inizio è fissato per mercoledì 23 settembre alle ore 21.05 al PalaVela di Torino, con la sfida visibile in diretta su Rai 2 e Sky Sport e in streaming su NOW.

Partita: Italia-Finlandia

Italia-Finlandia Competizione: Europei 2026, quarti di finale

Europei 2026, quarti di finale Data: mercoledì 23 settembre 2026

mercoledì 23 settembre 2026 Orario: 21.05

21.05 Palazzetto: PalaVela, Torino

PalaVela, Torino Diretta TV: Rai 2 e Sky Sport

Rai 2 e Sky Sport Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Italia

L'Italia arriva al quarto di finale ancora imbattuta. La squadra di Ferdinando De Giorgi ha vinto tutte le cinque gare della fase a gironi e ha poi superato la Danimarca con un convincente 3-0 negli ottavi. Una prestazione nella quale gli azzurri hanno aumentato progressivamente la propria intensità, trovando nel muro e nell'efficienza offensiva due delle armi principali.

Il rendimento dei centrali è una delle certezze costruite durante il torneo. Pardo Mati si è imposto tra le rivelazioni dell'Europeo, mentre Giovanni Sanguinetti ha garantito continuità sia in attacco sia a muro. La loro presenza permette a Simone Giannelli di ampliare le possibilità in fase di costruzione e di alleggerire il lavoro degli attaccanti di palla alta.

In posto due l'Italia può contare sulla continuità di Yuri Romanò, mentre Mattia Bottolo e Daniele Lavia rappresentano due riferimenti importanti in posto quattro. Anche Alessandro Michieletto sta aumentando progressivamente il proprio impiego dopo essere stato gestito nella prima parte della manifestazione. Il suo ritorno verso la piena condizione offre a De Giorgi un'ulteriore soluzione per affrontare la fase decisiva dell'Europeo.

Qui Finlandia

La Finlandia arriva a Torino dopo un percorso positivo. Nella fase a gironi ha ottenuto quattro vittorie, perdendo soltanto contro l'Estonia al tie-break, mentre negli ottavi ha superato la Grecia per 3-2 al termine di una gara particolarmente combattuta. La formazione allenata da Olli Kunnari ha quindi dimostrato di avere le qualità per restare dentro le partite anche nei momenti più complicati.

I principali riferimenti offensivi sono Joonas Jokela e i fratelli Luka e Nooa Marttila. Contro la Grecia Jokela ha realizzato 20 punti, mentre entrambi i Marttila hanno chiuso con 21 punti. Una produzione offensiva che testimonia quanto il trio possa diventare pericoloso se riesce a trovare continuità contro il muro azzurro.

In cabina di regia la Finlandia si affida a Fedor Ivanov, mentre al centro spazio a Severi Savonsalmi e Miika Haapaniemi. Il libero è Voitto Köykkä, altro elemento importante nell'organizzazione della seconda linea. La squadra di Kunnari può inoltre contare su un servizio capace di creare difficoltà e su una buona tenuta mentale, come dimostrato dalla rimonta e dal successo al quinto set contro la Grecia.

La chiave tattica della partita

Il servizio italiano potrebbe rappresentare uno dei fattori determinanti del quarto di finale. Gli azzurri dovranno cercare di allontanare la ricezione finlandese dalla rete, limitando così le possibilità di Ivanov e rendendo più prevedibile la distribuzione del gioco. In questo modo il muro italiano potrà concentrarsi maggiormente sulle soluzioni offensive di Jokela e dei fratelli Marttila.

La Finlandia cercherà invece di mantenere il match su un equilibrio prolungato, affidandosi alla qualità dei propri attaccanti e alla capacità di rimanere agganciata anche nei momenti di difficoltà. L'Italia dovrà quindi evitare cali di concentrazione e impedire agli avversari di prendere fiducia, soprattutto nel caso in cui la partita dovesse svilupparsi punto a punto.

Un'altra chiave sarà il coinvolgimento dei centrali. Mati e Sanguinetti possono offrire a Giannelli soluzioni rapide e permettere alla regia azzurra di variare continuamente il fronte d'attacco. Se l'Italia riuscirà a mantenere efficace il primo tocco e a imporre il proprio ritmo, potrà cercare di evitare una sfida troppo lunga e dispendiosa.

Probabili formazioni

Le due Nazionali dovrebbero partire dalle formazioni utilizzate nell'ultima partita ufficiale disputata agli ottavi di finale. De Giorgi dovrebbe quindi confermare la struttura vista contro la Danimarca, mentre Kunnari può riproporre il sestetto che ha iniziato la sfida vinta al tie-break contro la Grecia.

ITALIA (3-3): Giannelli; Romanò; Lavia, Bottolo; Mati, Sanguinetti; Balaso libero. Allenatore: Ferdinando De Giorgi.

FINLANDIA (3-3): Ivanov; Jokela; Luka Marttila, Nooa Marttila; Savonsalmi, Haapaniemi; Köykkä libero. Allenatore: Olli Kunnari.