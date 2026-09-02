La fase decisiva degli Europei 2026 entra nel vivo e per l’Italia arriva il primo vero crocevia del torneo. Mercoledì 2 settembre, alle ore 19, le azzurre affrontano la Svezia al Padiglione P del BVV Veletrhy di Brno con un obiettivo preciso: conquistare un posto tra le migliori quattro d’Europa e continuare la corsa verso le semifinali di Istanbul. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il confronto propone una sfida già vista appena dieci giorni fa nella fase a gironi, quando la squadra di Julio Velasco si impose con un netto 3-0 a Göteborg, ma il contesto è ora completamente diverso. Non ci sono più margini per rimediare: chi vince accede alla semifinale, chi perde chiude il proprio Europeo. L’Italia parte con un evidente vantaggio sul piano delle qualità e del rendimento mostrato finora, ma dovrà prestare particolare attenzione a una Svezia che ha già dimostrato di avere un’arma capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversaria: Isabelle Haak. Prima del fischio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Italia-Svezia in TV e streaming

La sfida Italia-Svezia si disputerà mercoledì 2 settembre alle ore 19:00 a Brno, in Repubblica Ceca, ed è valida per i quarti di finale dell'Europeo di Volley Femminile. I telespettatori potranno seguire il match in diretta tv e in chiaro su Rai2, ma anche su Sky Sport Arena. Inoltre è prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN.

Qui Italia

Qui Svezia

L’arriva ai quarti di finale con numeri che raccontano la solidità del percorso compiuto finora. Le azzurre hanno vinto tutte e sei le partite disputate agli, lasciando per strada appena un set, quello concesso allanel successo per 3-1. Dopo aver chiuso al primo posto la Pool D, la Nazionale diha affrontato senza esitazioni anche il primo turno a eliminazione diretta, superando lacon un perentorio 3-0. Un risultato che ha confermato la capacità dell’Italia di mantenere alta la concentrazione anche quando la posta in palio aumenta.Laarriva ai quarti dopo aver chiuso al terzo posto la Pool D e aver superato lanegli ottavi con un netto 3-0. Il successo ha permesso alla formazione guidata dadi raggiungere per la seconda volta nella propria storia i quarti di finale degli, un risultato che conferma la crescita di una Nazionale ancora lontana dalle grandi potenze continentali ma capace di ritagliarsi uno spazio importante nella competizione.

Il volto della Svezia è inevitabilmente quello di Isabelle Haak. L’opposto, protagonista nel campionato italiano con Conegliano, sta disputando un Europeo straordinario ed è reduce da una fase del torneo nella quale ha viaggiato su una media impressionante di circa 34 punti a partita. Dieci giorni fa, tuttavia, l’Italia è riuscita a limitarne l’impatto, concedendole 15 punti nel 3-0 di Göteborg. Il compito delle azzurre sarà quindi quello di ripetere quel lavoro, sapendo però che Haak e compagne avranno studiato a fondo quella partita.

I precedenti

Il bilancio storico è nettamente favorevole all’Italia. Quello di Brno sarà infatti il settimo confronto ufficiale tra le due Nazionali e il quarto agli Europei. Nei tre precedenti continentali le azzurre hanno sempre vinto, in tutti i casi con il punteggio di 3-0: nel 1967, nel 1983 e, da ultimo, proprio il 23 agosto 2026 a Göteborg.

L’ultimo confronto è particolarmente significativo perché rappresenta il precedente più recente e ha mostrato chiaramente i rapporti di forza tra le due squadre. L’Italia si impose per 25-18, 25-23, 25-14, con Ekaterina Antropova miglior realizzatrice azzurra con 18 punti e Paola Egonu a quota 14. Dall’altra parte, Isabelle Haak chiuse con 15 punti, senza però riuscire a incidere abbastanza da mettere in discussione il dominio italiano.

Anche un’altra statistica sottolinea il momento estremamente positivo della Nazionale di Julio Velasco: l’Italia ha vinto le ultime 37 partite ufficiali contro Nazionali europee. L’ultima sconfitta risale al 14 maggio 2024, quando le azzurre furono battute 3-0 dalla Polonia nella Volleyball Nations League ad Ankara.

Curiosamente, Lorenzo Micelli conosce molto bene l’Italia, ma i suoi precedenti da allenatore contro la Nazionale azzurra non sono favorevoli: nei cinque confronti ufficiali disputati contro l’Italia alla guida della Bulgaria e della Svezia ha sempre perso, in tutti i casi per 3-0.

Italia-Svezia, probabili formazioni

: Orro-Egonu, Antropova-Sylla, Fahr-Danesi, Fersino.

SVEZIA: Julevik-I. Haak, Hellvig-A. Haak, Andersson-Olofsson, Brink.

Le chiavi del match

La prima chiave della partita sarà inevitabilmente. L’opposto svedese rappresenta la principale fonte di punti della squadra die l’Italia dovrà impedirle di entrare subito nel ritmo della gara. Non si tratta soltanto di cercare il muro vincente: sarà fondamentale lavorare sulla battuta per rendere più complicata la costruzione del gioco svedese e, di conseguenza, ridurre la qualità dei palloni che arriveranno ad Haak.

Un altro aspetto decisivo sarà la varietà offensiva dell’Italia. Le azzurre hanno più soluzioni rispetto alle avversarie e dovranno sfruttare questa superiorità senza diventare prevedibili. Alessia Orro avrà un ruolo centrale nel distribuire il gioco tra Egonu, Antropova, Sylla e le centrali, costringendo il muro svedese a continui adattamenti. Se l’Italia riuscirà a coinvolgere tutte le proprie attaccanti, sarà molto più difficile per la Svezia trovare una soluzione difensiva efficace.

Infine, attenzione alla gestione dei momenti di equilibrio. Il precedente di Göteborg non deve trarre in inganno: in un quarto di finale la pressione è diversa e una squadra che ha già perso nettamente può giocare con maggiore aggressività, soprattutto dopo aver studiato l’avversaria. L’Italia dovrà quindi evitare cali di concentrazione e soprattutto non permettere alla Svezia di prendere fiducia.

Italia-Svezia: data, orario e canali