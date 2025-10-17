Jacksonville-LA Rams, NFL: dove vederla in streaming gratis e diretta tv

Segui Jacksonville Jaguars-Los Angeles Rams in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL del 19 ottobre.

Redazione Derby Derby Derby 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 10:16)

Domenica 19 ottobre alle ore 15,30 scendono in campo Jacksonville Jaguars e Los Angeles Rams. E non lo fanno negloi USA ma al Wembley Stadium di Londra in una delle tante tappe del tour europeo della NFL che continua a riscuotere grandissimo successo fra i fans e gli addetti ai lavori.

JAX Jaguars-LA Rams, si gioca a Wembley! — I Jacksonville Jaguars di coach Coen (che è diventato capo allenatore in questa stagione) sono secondi in AFC south con un record di 4 vittorie e 2 sconfitte. La squadra della Florida ha interrotto una streak di 3W consecutive perdendo settimana scorsa 12-20 in casa contro i Seahawks. La squadra è prima per turnover procurati (ben 8) in cui spiccano le performance di Davide Lloyd con 4.

Contro si troveranno i Los Angeles Rams di coach McVain. La squadra californiana, che settimana scorsa ha battuto 17-3 in trasferta i Ravens, ha lo stesso record dei rivali e naviga a braccetto con San Francisco e Seattle in una super agguerrita NFC west. Fra i giocatori che stanno brillando maggiormente ci sono il wr Puca Nacua con 616 yards ricevute e il difensore Nate Landman con 58 tackle. L'ultimo scontro diretto fra questi due team risale al 2021 quando i Rams stravinsero 37-7 in casa.

I quarterback titolari di JAX Jaguars-LA Rams — I Jaguars faranno di nuovo affidamento a Trevor Lawrence alla sua quinta stagione da partente con Jacksonville e che in questo avvio di campionato viaggia a 6 td e 5 intercetti. Dall'altra parte della barricata ci sarà il solito Matt Stafford, leader nella classifica dei qb stagionale con 1684 yards lanciate con 11 touchdown e solo 2 intercetti.

