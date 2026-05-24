Mayar Sherif e Anastasia Potapova si affrontano al primo turno del Roland Garros in una sfida che si disputa sulla terra battuta parigina e che segna il primo incrocio assoluto tra le due nel circuito.

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Il momento delle due tenniste

L’incontro mette di fronte due giocatrici con caratteristiche diverse e un momento di forma che, sulla carta, tende a sorridere maggiormente a Potapova. La russa arriva infatti a Parigi con buone sensazioni recenti e con un tennis aggressivo che, se ben eseguito, può mettere rapidamente in difficoltà le avversarie.

Sherif, dal canto suo, è una giocatrice molto solida su questa superficie, abituata a lunghe battaglie da fondo campo e capace di esprimersi al meglio proprio sulla terra battuta. La sua capacità di costruire il punto con pazienza e di tenere scambi prolungati rappresenta spesso una delle sue principali armi.

Il match si preannuncia quindi interessante anche dal punto di vista tattico, con Potapova chiamata a imporre il proprio ritmo e Sherif pronta a rallentare il gioco per spezzare le iniziative dell’avversaria.

Per quanto riguarda i precedenti, non esistono confronti diretti tra le due giocatrici. Sarà dunque una prima assoluta, con l’esito che dipenderà interamente dall’andamento della partita e dalla gestione dei momenti chiave.

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