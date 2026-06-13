Dopo aver vinto Gara-2, il Valencia si presenta al match contro la Joventut con il favore dei pronostici per raggiungere la finale dei playoff del campionato spagnolo di basket. La sfida decisiva si terrà domenica 14 giugno, in casa della Joventut, alle 20:00. Nella prima gara è stato necessario un tempo supplementare, ma ora l'inerzia pende nettamente in favore del Valencia. Per non perdere nemmeno un minuto del match, continua a leggere l'articolo e guarda la partita in diretta tv e streaming live.

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Il momento di forma delle due squadre

I probabili quintetti di Joventut-Valencia

Ilsi presente alla sfida per chiudere i giochi contro la Joventut. Dopo che il primo match è terminato con il risultato di 118-117, ma in cui sono serviti i tempi supplementari per decretare il vincitore, la seconda sfida ha avuto un netto vincitore. La partita, infatti, è terminata con il, con un parziale di quattordici punti. Gara-3 può mettere definitivamente fine ai giochi, regalando al Valencia la finale dei playoff, in cui si ritroverà ad affrontare molto probailmente il. Anche la squadra catalana, infatti, è in netto vantaggio contro Tenerife. La squadra canaria non è riuscita a vincere nessuna delle due partite e ormai resta da capire soltanto il quando, non il chi. La, infatti, dovrebbe essere quasi certamente tra Valencia e Barcellona, ad oggi le squadre più forti del: Parker, Kraag, Ruzic, Hunt, Vives.

Valencia: Taylor, Pradilla, Sako, Badio, Montero.

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