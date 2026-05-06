Qua non stiamo parlando di una partitella dell’oratorio! Qua c’è la Libertadores, c’è la tensione, c’è il caldo di Barranquilla e c’è pure gente che stanotte non dorme nemmeno con la camomilla! Il Junior sta con l’acqua alla gola e deve vincere per forza, mentre il Cerro Porteno arriva tutto bello tranquillo cercando di fare il colpaccio, mamma mia che serata ci aspetta! PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI JUNIOR-CERRO PORTENO-CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

Il Junior FC arriva all’appuntamento dopo un avvio complicato nella competizione continentale, con appena un punto raccolto nelle prime tre gare. Nonostante questo, il recente successo spettacolare contro il Deportivo Pasto in campionato ha riportato entusiasmo e fiducia all’interno dell’ambiente colombiano.

Il Cerro Porteno invece si presenta a Barranquilla con maggiore serenità grazie ai quattro punti conquistati finora nel girone. La squadra paraguayana ha costruito il proprio percorso soprattutto sulla solidità difensiva e sull’organizzazione tattica, caratteristiche che potrebbero rivelarsi decisive anche in una trasferta delicata come questa.

Le probabili formazioni di Junior FC-Cerro Porteño

Il Junior FC dovrebbe affidarsi a una squadra offensiva, cercando di sfruttare il fattore campo e la pressione iniziale per mettere in difficoltà i paraguaiani. I colombiani vogliono aumentare la produzione offensiva rispetto alle prime gare del girone e proveranno a giocare con maggiore intensità soprattutto sugli esterni.

Il Cerro Porteno invece dovrebbe confermare il proprio atteggiamento prudente e organizzato, puntando molto sulla compattezza difensiva e sulle ripartenze veloci. I paraguaiani cercheranno di abbassare i ritmi della gara e sfruttare eventuali spazi lasciati dal Junior.

Junior FC: 4-2-3-1: Martinez; Herrera, Olivera, Peña, Velasco; Moreno, Didier; Bacca, Rodriguez, Gonzalez; Caicedo.

Cerro Porteno: 4-4-2: Jean; Benitez, Velazquez, Piris, Rivas; Aquino, Carrizo, Morel, Torres; Churin, Dominguez.

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