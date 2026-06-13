La tredicesima giornata della Serie B brasiliana mette di fronte Juventude e Ponte Preta in una sfida che potrebbe rivelarsi importante per il cammino di entrambe le squadre. I padroni di casa cercano punti preziosi per consolidare la propria posizione in classifica e avvicinarsi alle zone più alte, facendo leva soprattutto sul buon rendimento casalingo. Situazione ben diversa per il Ponte Preta, impegnato nella lotta per allontanarsi dalle ultime posizioni dopo un avvio di stagione complicato. Il confronto dell’Alfredo Jaconi si preannuncia quindi intenso e combattuto, con entrambe le formazioni determinate a raggiungere un risultato positivo. Guarda ora Juventude-Ponte Preta GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Juventude-Ponte Preta: dove vedere la Serie B brasiliana in Tv e Streaming

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Juventude-Ponte Preta, probabili formazioni

Juventude (3-4-3): Thiago; Danilo Boza, Zé Marcos, Alan Ruschel; Mandaca, Vini Paulista, Oyama, Nenê; Alan Kardec, Raí, Marcos Paulo.

Ponte Preta (4-3-3): Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Castro, Bolado, Gabriel Risso; Emerson Santos, Ramon, Dudu; Matheus Régis, Jeh, Iago Dias

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