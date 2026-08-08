La Juventus e l'Inter si affrontano oggi, sabato 8 agosto, in un'amichevole di lusso all'Optus Stadium di Perth, in Australia. Il calcio d'inizio è fissato alle 13:00 ora italiana. Per i nerazzurri si tratta dell'ultimo appuntamento della tournée australiana, mentre la Juventus è attesa dal quinto test estivo della propria preparazione. Una sfida dal grande fascino che permetterà a entrambe le squadre di continuare a mettere minuti nelle gambe in vista dell'inizio della stagione ufficiale.

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Il momento di forma della Juventus

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La Juventus arriva all'appuntamento di Perth dopo una serie di test estivi che hanno offerto indicazioni incoraggianti. Dopo il pareggio contro il Basilea, i bianconeri hanno infatti ottenuto tre vittorie consecutive contro Standard Liegi, Nizza e Chelsea, arrivando così alla sfida con l'Inter con un percorso di crescita già ben avviato.

Luciano Spalletti dovrà però fare i conti con qualche problema nel reparto arretrato. Gatti si è fermato e anche Kelly non è al meglio, situazione che potrebbe portare a qualche modifica nell'assetto difensivo. A centrocampo, invece, dovrebbero essere confermati Locatelli e Douglas Luiz, mentre non è escluso l'esordio di Alajbegovic alle spalle di David, con Yildiz candidato a entrare nella ripresa

Il momento dell'Inter

L'Inter si prepara invece a chiudere la propria tournée australiana proprio contro i bianconeri. La squadra allenata da Cristian Chivu è reduce dal pareggio contro il Milan, risultato arrivato nel precedente appuntamento del precampionato e che ha rappresentato un altro test importante in vista della nuova stagione.

La sfida con la Juventus sarà dunque l'ultima occasione per i nerazzurri di mettere alla prova la propria condizione durante la permanenza in Australia. Chivu dovrebbe confermare il 3-5-2, con Martinez tra i pali e Bastoni a guidare il terzetto difensivo. In avanti spazio alla coppia formata da Idrissou ed Esposito.

Le probabili formazioni di Juventus-Inter

La Juventus dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, con Di Gregorio in porta e Locatelli e Douglas Luiz a comporre la coppia di centrocampo. Il trio offensivo alle spalle di Milik dovrebbe essere formato da Cambiaso, Miretti e Boga.

L'Inter dovrebbe rispondere con il consueto 3-5-2, affidandosi a Martinez tra i pali e al terzetto Pavard-Bisseck-Bastoni in difesa. In mezzo spazio a Barella, Stankovic e Zielinski, mentre Idrissou ed Esposito dovrebbero comporre il tandem offensivo.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Cambiaso, Miretti, Boga; Milik. Allenatore: Spalletti.

Inter (3-5-2): J. Martinez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco; Idrissou, Esposito. Allenatore: Chivu.

Cosa aspettarsi dalla partita

Quella di Perth sarà una sfida dal grande richiamo, nonostante il carattere amichevole. Juventus e Inter potranno infatti confrontarsi direttamente dopo un percorso di preparazione differente, con entrambe le squadre interessate a verificare i progressi compiuti durante il precampionato.

I bianconeri arrivano al confronto dopo tre successi consecutivi, mentre l'Inter vuole chiudere nel migliore dei modi la propria esperienza australiana dopo il pareggio contro il Milan. Il match dell'Optus Stadium rappresenta quindi un test importante per entrambe, utile anche agli allenatori per valutare uomini e soluzioni tattiche in vista degli impegni ufficiali.

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