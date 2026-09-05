Juventus-Milan, terza giornata di Serie A: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming gratis della super-sfida dell'Allianz.
È il primo vero esame della stagione per Juventus e Milan, entrambe a punteggio pieno dopo le prime due giornate e ora attese dal confronto dell'Allianz Stadium. La squadra di Luciano Spalletti arriva al big match con due vittorie e altrettanti clean sheet, mentre quella di Ruben Amorim ha superato Torino e Venezia mostrando già una struttura riconoscibile nel 3-4-2-1. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.
I bianconeri dovranno però fare i conti con le assenze di Kenan Yildiz e probabilmente Weston McKennie, che obbligano Spalletti a intervenire soprattutto sulla trequarti. Il Milan, invece, dovrebbe ritrovare dall'inizio Luka Modric e Adrien Rabiot, con Matteo Gabbia ancora indisponibile e Koni De Winter confermato nel terzetto difensivo. Ne viene fuori una sfida tra due squadre ancora imbattute, ma con interrogativi differenti da verificare proprio nel primo confronto diretto di alto livello. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.
Dove vedere Juventus-Milan in TV e streaming
Juventus-Milan si gioca domenica 6 settembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino ed è valida per il terzo turno della Serie A 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Dazn, Dazn 1 (canale 214 di Sky). I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Dazn.
Qui JuventusLa Juventus dovrà trovare una soluzione offensiva senza Yildiz, e la scelta di affidare a Nico Gonzalez la posizione di trequartista centrale cambia inevitabilmente il modo in cui la squadra può attaccare. L'argentino può muoversi tra le linee e associarsi con Kolo Muani, ma rispetto a Yildiz porta caratteristiche differenti e potrebbe rendere ancora più importante l'ampiezza garantita da Boga e soprattutto da Francisco Conceição. Il portoghese resta il principale riferimento nell'uno contro uno e sarà interessante vedere quanto spesso la Juventus riuscirà a liberarlo contro la fascia sinistra del Milan. Alle loro spalle, Locatelli e Douglas Luiz dovranno garantire non soltanto protezione alla difesa, ma anche una prima uscita pulita contro il pressing rossonero. La presenza di Bremer e Lucumí può dare a Spalletti una buona base per difendere con aggressività, ma il vero tema sarà la distanza tra questa linea e i tre giocatori offensivi: se Nico Gonzalez dovesse ricevere troppo lontano dalla porta, Kolo Muani rischierebbe di restare isolato e la manovra bianconera perderebbe uno dei suoi principali sbocchi.
Qui MilanIl Milan dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 di Ruben Amorim, con il ritorno di Luka Modric e Adrien Rabiot dal primo minuto destinato a modificare soprattutto la gestione del pallone e degli spazi nella zona centrale. Modric può rappresentare il riferimento per dare ordine alla prima costruzione e scegliere quando accelerare, mentre Rabiot, schierato più avanti, ha caratteristiche per attaccare la profondità e inserirsi alle spalle dei centrocampisti juventini. La presenza di Youssouf Musah completa un centrocampo chiamato a sostenere un sistema nel quale gli esterni avranno inevitabilmente un peso importante: Samuel Chukwueze a destra dovrà garantire ampiezza e strappi, mentre resta da definire la scelta sulla corsia mancina tra Pervis Estupiñán e Davide Bartesaghi. Dietro, l'assenza di Matteo Gabbia porta ancora Koni De Winter nel terzetto con Matteo Gila e Strahinja Pavlović, una linea che dovrà essere pronta a difendere anche lontano dalla propria area quando gli esterni saliranno. Davanti, Gonçalo Ramos sarà il riferimento centrale, con Amadou Cissé alle sue spalle e Rabiot pronto ad accompagnare l'azione. Proprio i movimenti dei due trequartisti possono diventare determinanti per non lasciare il centravanti isolato contro Bremer e Lucumí: se il Milan riuscirà a portare uomini tra le linee, potrà costringere la Juventus a scegliere continuamente se uscire sui ricevitori o proteggere la profondità alle spalle della difesa.
Juventus-Milan, probabili formazioniJuventus (4-2-3-1): Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Boga; Kolo Muani. Allenatore: Luciano Spalletti
Milan (3-4-2-1): Maignan, Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Rabiot, Cisse; Goncalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim
I precedenti
Le chiavi di Juventus-MilanLa sfida può decidersi innanzitutto sulle corsie esterne, dove i due sistemi propongono situazioni molto diverse. Il Milan avrà la possibilità di creare superiorità con il quinto di centrocampo e il trequartista che si sposta lateralmente, ma dovrà contemporaneamente evitare di concedere campo alle ripartenze della Juventus, soprattutto sul lato di Conceiçao. Il portoghese sarà uno dei giocatori più difficili da controllare nell'uno contro uno e potrà diventare ancora più pericoloso se riuscirà a ricevere fronte alla porta, con Boga dall'altra parte pronto a occupare il lato debole. In mezzo, invece, sarà interessante il confronto tra Modric e il centrocampo juventino: se Locatelli e Douglas Luiz riusciranno a schermare bene la zona centrale, il Milan potrebbe essere costretto a sviluppare le proprie azioni in maniera più prevedibile; se invece Modric troverà il tempo per ricevere e cambiare gioco, la struttura di Amorim potrà sfruttare l'ampiezza dei suoi esterni. Anche la posizione di Nico Gonzalez sarà importante, perché la sua capacità di muoversi tra le linee può diventare la risposta della Juventus alla superiorità numerica del Milan nella costruzione. Davanti, infine, il duello tra Kolo Muani e i tre centrali rossoneri da una parte e quello di Gonçalo Ramos con Bremer e Lucumí dall'altra saranno legati a un aspetto preciso: chi riuscirà a coinvolgere con maggiore continuità il proprio centravanti senza perdere gli uomini alle sue spalle avrà la possibilità di spostare il baricentro della partita.
Juventus-Milan: data, orario e canali
- Partita: Juventus-Milan
- Competizione: Serie A 2026/2027
- Giornata: Terza giornata
- Data: Domenica 6 settembre 2026
- Orario: 20:45
- Stadio: Allianz Stadium
- Diretta TV: Dazn
- Diretta streaming ufficiale: Dazn
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