È il primo vero esame della stagione per Juventus e Milan, entrambe a punteggio pieno dopo le prime due giornate e ora attese dal confronto dell'Allianz Stadium. La squadra di Luciano Spalletti arriva al big match con due vittorie e altrettanti clean sheet, mentre quella di Ruben Amorim ha superato Torino e Venezia mostrando già una struttura riconoscibile nel 3-4-2-1. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I bianconeri dovranno però fare i conti con le assenze di Kenan Yildiz e probabilmente Weston McKennie, che obbligano Spalletti a intervenire soprattutto sulla trequarti. Il Milan, invece, dovrebbe ritrovare dall'inizio Luka Modric e Adrien Rabiot, con Matteo Gabbia ancora indisponibile e Koni De Winter confermato nel terzetto difensivo. Ne viene fuori una sfida tra due squadre ancora imbattute, ma con interrogativi differenti da verificare proprio nel primo confronto diretto di alto livello. Prima del calcio d’inizio puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Juventus-Milan in TV e streaming

Juventus-Milan si gioca domenica 6 settembre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino ed è valida per il terzo turno della Serie A 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su Dazn, Dazn 1 (canale 214 di Sky). I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di Dazn.

Luciano Spalletti, Juventus. (Foto di Valerio Pennicino/Getty Images)

Qui Juventus

Qui Milan

Ladovrà trovare una soluzione offensiva senza, e la scelta di affidare ala posizione di trequartista centrale cambia inevitabilmente il modo in cui la squadra può attaccare. L'argentino può muoversi tra le linee e associarsi con, ma rispetto aporta caratteristiche differenti e potrebbe rendere ancora più importante l'ampiezza garantita dae soprattutto da. Il portoghese resta il principale riferimento nell'uno contro uno e sarà interessante vedere quanto spesso lariuscirà a liberarlo contro la fascia sinistra del. Alle loro spalle,dovranno garantire non soltanto protezione alla difesa, ma anche una prima uscita pulita contro il pressing rossonero. La presenza dipuò dare auna buona base per difendere con aggressività, ma il vero tema sarà la distanza tra questa linea e i tre giocatori offensivi: sedovesse ricevere troppo lontano dalla porta,rischierebbe di restare isolato e la manovra bianconera perderebbe uno dei suoi principali sbocchi.Ildovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 di, con il ritorno didal primo minuto destinato a modificare soprattutto la gestione del pallone e degli spazi nella zona centrale.può rappresentare il riferimento per dare ordine alla prima costruzione e scegliere quando accelerare, mentre, schierato più avanti, ha caratteristiche per attaccare la profondità e inserirsi alle spalle dei centrocampisti juventini. La presenza dicompleta un centrocampo chiamato a sostenere un sistema nel quale gli esterni avranno inevitabilmente un peso importante:a destra dovrà garantire ampiezza e strappi, mentre resta da definire la scelta sulla corsia mancina tra. Dietro, l'assenza diporta ancoranel terzetto con, una linea che dovrà essere pronta a difendere anche lontano dalla propria area quando gli esterni saliranno. Davanti,sarà il riferimento centrale, conalle sue spalle epronto ad accompagnare l'azione. Proprio i movimenti dei due trequartisti possono diventare determinanti per non lasciare il centravanti isolato contro: se ilriuscirà a portare uomini tra le linee, potrà costringere laa scegliere continuamente se uscire sui ricevitori o proteggere la profondità alle spalle della difesa.

Ruben Amorim, allenatore del Milan (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Juventus-Milan, probabili formazioni

: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Locatelli, Douglas Luiz; Conceicao, Nico Gonzalez, Boga; Kolo Muani.: Luciano Spalletti

Milan (3-4-2-1): Maignan, Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Rabiot, Cisse; Goncalo Ramos. Allenatore: Ruben Amorim

I precedenti

Juventus e Milan si sono incrociate 230 volte considerando tutte le competizioni, con un bilancio favorevole ai bianconeri: 89 successi contro i 66 dei rossoneri, mentre 75 confronti si sono chiusi senza vincitori. Il dato cambia sensibilmente se si restringe l'analisi alle sfide più recenti disputate all'Allianz Stadium: nelle ultime sette occasioni, infatti, la Juventus ha conquistato appena una vittoria, a fronte di due affermazioni del Milan e quattro pareggi. Anche la serie più recente conferma quanto questa sfida tenda a svilupparsi su equilibri particolarmente difficili da spezzare. Nelle ultime undici partite complessive tra Juventus e Milan, il pareggio è arrivato in sei occasioni e ben cinque di questi incontri sono terminati sullo 0-0.

Le chiavi di Juventus-Milan

Juventus-Milan: data, orario e canali

Partita: Juventus-Milan

Competizione: Serie A 2026/2027

Giornata: Terza giornata

Data: Domenica 6 settembre 2026

Domenica 6 settembre Orario: 20:45

Stadio: Allianz Stadium

Allianz Stadium Diretta TV: Dazn

Diretta streaming ufficiale: Dazn

La sfida può decidersi innanzitutto sulle corsie esterne, dove i due sistemi propongono situazioni molto diverse. Ilavrà la possibilità di creare superiorità con il quinto di centrocampo e il trequartista che si sposta lateralmente, ma dovrà contemporaneamente evitare di concedere campo alle ripartenze della, soprattutto sul lato di. Il portoghese sarà uno dei giocatori più difficili da controllare nell'uno contro uno e potrà diventare ancora più pericoloso se riuscirà a ricevere fronte alla porta, condall'altra parte pronto a occupare il lato debole. In mezzo, invece, sarà interessante il confronto trae il centrocampo juventino: seriusciranno a schermare bene la zona centrale, ilpotrebbe essere costretto a sviluppare le proprie azioni in maniera più prevedibile; se invecetroverà il tempo per ricevere e cambiare gioco, la struttura dipotrà sfruttare l'ampiezza dei suoi esterni. Anche la posizione disarà importante, perché la sua capacità di muoversi tra le linee può diventare la risposta dellaalla superiorità numerica delnella costruzione. Davanti, infine, il duello trae i tre centrali rossoneri da una parte e quello dicondall'altra saranno legati a un aspetto preciso: chi riuscirà a coinvolgere con maggiore continuità il proprio centravanti senza perdere gli uomini alle sue spalle avrà la possibilità di spostare il baricentro della partita.