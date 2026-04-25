Vuoi seguire ogni istante di Juventus Next Gen-Bra senza perderti nulla? Il match sarà disponibile sia in diretta TV che in streaming gratuito su Bet365. Ecco tutto quello che c’è da sapere per guardare la partita, insieme ad analisi e pronostico. La 38ª giornata di Serie C si conclude con questa sfida, in programma domenica 26 aprile 2026 allo Stadio Giuseppe Moccagatta. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 14:30.

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Dove vedere Juventus Next Gen-Bra in diretta tv e streaming gratis

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Il momento delle due squadre

La Juventus Next Gen guidata da Massimiliano Brambilla occupa attualmente la quinta posizione e punta a conservarla, tenendo a distanza il Pineto, che segue a due lunghezze. Il progetto bianconero continua a puntare sulla valorizzazione dei giovani talenti, più che sul risultato a breve termine.

Tra i protagonisti spicca Anghelè, punto di riferimento sulla trequarti, mentre Cerri e Gunduz garantiscono peso e soluzioni offensive. In mezzo al campo, Owusu e Macca assicurano corsa e intensità, anche se la retroguardia – composta da profili molto giovani – può talvolta concedere qualcosa.

Situazione diversa per il Bra allenato da Nisticò, già certo di disputare i playout e senza possibilità di agganciare la salvezza diretta, ormai distante cinque punti. Alla luce di questi fattori, la Juventus Next Gen parte favorita grazie a una maggiore qualità tecnica e a una rosa più profonda.

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