Juventus Next Gen-Guidonia: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Juventus Next Gen-Guidonia in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 12:32)

La sfida tra Juventus Next Gen e ACD Guidonia, prevista per domenica 12 aprile 2026 alle ore 12:30, si presenta come un appuntamento importante per entrambe le squadre nel campionato di Serie C Girone B. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI JUVENTUS NEXT GEN-GUIDONIA SU BET365.

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Il momento delle due squadre — La formazione bianconera occupa attualmente il sesto posto in classifica con 48 punti e nel corso della stagione ha mantenuto un rendimento complessivamente positivo, frutto di 13 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte.

La squadra allenata da Massimo Brambilla ha dimostrato una buona affidabilità soprattutto nelle gare casalinghe, dove ha raccolto 9 successi, 2 pareggi e 5 sconfitte. Il bilancio reti di 43 gol segnati e 41 subiti evidenzia una squadra con una produzione offensiva leggermente superiore alla solidità difensiva, un dato che suggerisce una certa capacità di andare a segno quando gioca davanti al proprio pubblico.

Dall’altra parte, ACD Guidonia occupa attualmente la dodicesima posizione con 38 punti, ottenuti grazie a 8 vittorie, 14 pareggi e 11 sconfitte. La formazione guidata da Ciro Ginestra ha avuto qualche difficoltà nel trovare continuità di risultati durante la stagione, come dimostrano anche i numeri offensivi piuttosto contenuti: 28 gol realizzati contro 31 subiti.