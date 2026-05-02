La sfida di Serie C in programma domenica 3 maggio 2026 alle 12:30 allo Stadio Giuseppe Moccagatta rappresenta il primo turno dei play-off, un appuntamento che si preannuncia carico di tensione e significato. Di fronte Juventus Next Gen e Vis Pesaro, in una gara secca che può indirizzare subito il cammino verso la promozione.

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Il momento delle due squadre

Dal punto di vista tattico, il confronto si giocherà soprattutto nella zona centrale del campo. La Juventus Next Gen cercherà di gestire il possesso e costruire l’azione dal basso, mantenendo ritmi elevati e cercando di prendere il controllo della partita sin dai primi minuti. Dall’altra parte, la Vis Pesaro punterà su organizzazione e ripartenze veloci, sfruttando gli spazi lasciati dagli avversari.

In trasferta, i marchigiani si affidano a una struttura compatta e a giocatori esperti nella linea mediana, fondamentali per mantenere equilibrio e copertura. La fase difensiva resta il punto di forza, da cui partire per sviluppare azioni più ragionate e tentare di colpire in contropiede, anche se talvolta emergono difficoltà nella gestione degli ultimi metri.

Sarà quindi una sfida di nervi e dettagli, dove intensità, equilibrio e capacità di leggere i momenti della gara potrebbero fare la differenza in un match da dentro o fuori.

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