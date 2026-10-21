L’Europa ha finora offerto alla Juventus le certezze che continuano a mancare in campionato. Dopo la pesante sconfitta contro la Lazio, i bianconeri tornano all’Allianz Stadium per affrontare il Rennes, con l’obiettivo di conquistare la terza vittoria consecutiva nella competizione. Juventus-Rennes si gioca giovedì 22 ottobre alle 18:45, nella terza giornata della fase campionato di Europa League. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

La squadra di Luciano Spalletti ha sei punti dopo i successi contro NEC e Celta Vigo. I francesi inseguono a quota quattro e non hanno ancora incassato reti nel torneo, ma arrivano da un 4-3 subito in Ligue 1 contro il Paris FC. Un confronto tra due formazioni che cercano di trasferire la continuità europea anche al resto della stagione. Per gli altri appuntamenti puoi SCOPRIRE LE DIRETTE SPORTIVE SU GOLDBET, CONSULTARE GLI EVENTI DISPONIBILI SU LOTTOMATICA oppure CONTROLLARE IL PALINSESTO LIVE DI VINCITÙ.

Juventus-Rennes, i canali della diretta e come vederla in streaming

Juventus, il percorso netto in Europa contrasta con il ko contro la Lazio

L’incontro sarà trasmesso in diretta su. La, con Massimoal commento tecnico. In streaming la partita sarà disponibile su, per gli abbonati Sky, e sucon il Pass Sport. Sky Sport Il 3-0 subito contro la Lazio ha complicato il momento della Juventus, scivolata all’ottavo posto in Serie A. La sfida con il Rennes offre l’occasione di reagire subito, ma richiede anche una prestazione che restituisca fiducia oltre al risultato. In Europa il cammino è stato finora convincente. Ilha inaugurato la competizione con una vittoria larga, prima del successo sul campo del, costruito grazie alle reti dideve però fare i conti con un organico ridotto.si è fermato per una lussazione alla spalla, aggiungendosi agli indisponibili

Le assenze limitano soprattutto le possibilità di cambiare caratteristiche tra centrocampo e attacco. La Juventus dovrà quindi trovare collegamenti efficaci tra chi imposta e chi occupa gli ultimi metri, evitando che il centravanti resti troppo distante dai compagni. Woltemade, a segno in entrambe le prime due giornate europee, è candidato a partire dall’inizio. Alle sue spalle sono indicati McKennie e Alajbegovic, mentre Douglas Luiz e Sarr dovrebbero formare la coppia centrale.

TORINO, ITALIA - 18 OTTOBRE: Randal Kolo Muani della Juventus corre con il pallone durante la partita di Serie A tra Juventus e SS Lazio all'Allianz Stadium il 18 ottobre 2026 a Torino, Italia. (Foto di Chris Ricco/Getty Images)

Rennes, quattro punti e porta inviolata: Haise cerca conferme a Torino

Ilha costruito il proprio avvio europeo sulla solidità. Dopo lo, è arrivata la vittoria per, decisa nel finale da. Due risultati che permettono alla formazione didi presentarsi a Torino ancora imbattuta e senza gol subiti. Una tenuta diversa da quella mostrata nell’ultimo impegno di campionato, concluso con il. La trasferta contro lametterà alla prova proprio questa capacità di proteggere la propria area. Il Rennes dovrà cercare un equilibrio tra la necessità di contenere l’iniziativa bianconera e quella di accompagnare l’attacco, senza lasciare isolati i giocatori offensivi.

Resta in forte dubbio Esteban Lepaul, alle prese con un problema alla caviglia. In caso di assenza, il riferimento centrale dovrebbe essere Boulaye Dia, con Blas e Soumare ai suoi lati. A centrocampo è previsto il rientro dall’inizio del capitano Valentin Rongier. Sulle fasce difensive restano aperti i confronti tra Reynolds e Frankowski a destra e tra Nagida e Merlin a sinistra.

La chiave tattica: trovare spazio dentro la difesa francese senza scoprirsi

Lapotrebbe dover lavorare con pazienza per aprire una squadra che nelle prime due uscite europee ha concesso poco. Il contributo disulle corsie può servire ad allargare il Rennes, creando spazi interni per. I movimenti dipotrebbero offrire un’altra soluzione. Se il centravanti riuscirà a ricevere e coinvolgere i compagni, la Juventus potrà avvicinare più uomini all’area senza affidarsi soltanto ai palloni provenienti dall’esterno.

Per i bianconeri sarà però importante proteggere la zona centrale quando l’azione si interrompe. Con gli esterni alti, il Rennes potrebbe cercare rapidamente Dia, sfruttando poi gli inserimenti degli altri attaccanti negli spazi lasciati liberi. La coppia Douglas Luiz-Sarr avrà quindi un compito doppio: dare continuità al possesso e impedire che ogni pallone perso diventi una ripartenza pericolosa. Per gli ospiti, invece, riuscire a superare la prima pressione sarà essenziale per evitare una partita giocata troppo a lungo vicino alla propria porta.

ISTANBUL, TURCHIA - 2 AGOSTO: Esteban Lepaul del Rennes festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita amichevole pre-campionato tra Galatasaray SK e Rennes al Rams Park Stadium il 2 agosto 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Woltemade candidato dal primo minuto, Dia pronto nel Rennes: le probabili formazioni

Ladovrebbe schierarsi con il. Davanti a Vicario sono attesi Kalulu, Gatti e Kelly. Celik e Cambiaso agiranno sulle corsie, con Douglas Luiz e Sarr in mezzo. McKennie e Alajbegovic supporteranno, in corsa con Kolo Muani per una maglia da titolare.

Il Rennes dovrebbe rispondere con il 4-3-3. Samba in porta, con Reynolds, Cresswell, Ait Boudlal e Nagida in difesa. Szymanski, Rongier e Camara sono indicati a centrocampo, mentre Blas e Soumare affiancheranno Dia nel tridente.

Juventus (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; Celik, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; McKennie, Alajbegovic; Woltemade. Allenatore: Luciano Spalletti.

Rennes (4-3-3): Samba; Reynolds, Cresswell, Ait Boudlal, Nagida; Szymanski, Rongier, Camara; Blas, Dia, Soumare. Allenatore: Franck Haise.

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