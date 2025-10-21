derbyderbyderby streaming Juventus U23-Campobasso Serie C: dove vederla in streaming gratis e diretta tv

Juventus U23-Campobasso Serie C: dove vederla in streaming gratis e diretta tv

Segui Juventus U23-Campobasso in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie C
Redazione Derby Derby Derby

Mercoledì 22 ottobre alle ore 14,30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria va in scena Juventus U23-Campobasso. Il match è valido per il recupero della nona giornata del girone B di Serie C.

Guarda Juventus U23-Campobasso IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Juventus U23-Campobasso in diretta TV e streaming gratis

Juventus U23-Campobasso sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio nazionale e internazionale, inclusa tutta la Serie C. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

juve u23 campobasso 365

Il match sarà anche offerto in diretta tv su Sky Sport per chi ha un abbonamento, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Juventus U23-Campobasso in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

  • Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

  • Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

  • Cerca Juventus U23-Campobasso nella sezione Live Streaming.

    • Verso Juventus U23-Campobasso, recupero di Serie C

    La Juventus U23 è decima in campionato con 14 punti frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. I bianconeri sono l'unica formazione assieme alla Pianese ad aver differenza reti a zero con 14 goal fatti e altrettanti subiti. La squadra nel weekend ha battutto 2-0 il Rimini in trasferta con le reti di Deme e Vacca rispondendo quindi presente dopo i 2 ko consecutivi precedenti.

    Weekend amaro invece per il Campobasso che domenica ha perso in casa contro la Ternana. I molisani, che non vincono da 3 turni, sono 12esimi in classifica con 12 punti e hanno diviso equamente gli esiti di queste prime giornate con 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte frutto di 14 goal all'attivo e 10 al passivo. Interessante notare che i rossoblu fuori casa in tutto il 2025 hanno vinto solo 2 volte.

    Juventus U23-Campobasso Serie C: dove vederla in streaming gratis e diretta tv- immagine 3
    La Juventus arriva dalla vittoria contro il Rimini. (Photo by Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

    Probabili formazioni Juventus U23-Campobasso

    Possibile 3-4-2-1 per i padroni di casa: in porta Simone Scaglia; difesa col fratello Filippo, Pedro e Rouhi; a centrocampo Savio, Faticanti, Macca e Pagnucco. Vacca e Anghele dovrebbero supportare l'unica punta Guerra. Il Campobasso dovrebbe rispondere con un 4-3-3: davanti a Tantalocchi troviamo Cristallo, Papini, Lancini e Celesia; in mediana Gargiulo, Cerretelli e Gaia; in attacco Bifulco, Magnaghi e Leonetti.

    JUVENTUS U23 (3-4-2-1) - S.Scaglia; Pedro, F.Scaglia, Rouhi; Savio, Faticanti, Macca, Pagnucco; Vacca, Anghele; Guerra. All. Brambilla

    CAMPOBASSO (4-3-3) - Tantalocchi; Cristallo, Papini, Lancini e Celesia; Gargiulo, Cerretelli e Gaia; Bifulco, Magnaghi e Leonetti.

    Non perdere l’occasione di seguire Juventus U23-Campobasso in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Liga Spagnola. Non perderti nemmeno un'azione di Juventus U23-Campobasso in streaming live gratis su Bet365!

