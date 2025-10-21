Segui Juventus U23-Campobasso in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie C

Mercoledì 22 ottobre alle ore 14,30 presso lo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria va in scena Juventus U23-Campobasso. Il match è valido per il recupero della nona giornata del girone B di Serie C.

Juventus U23-Campobasso

Verso Juventus U23-Campobasso, recupero di Serie C — La Juventus U23 è decima in campionato con 14 punti frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. I bianconeri sono l'unica formazione assieme alla Pianese ad aver differenza reti a zero con 14 goal fatti e altrettanti subiti. La squadra nel weekend ha battutto 2-0 il Rimini in trasferta con le reti di Deme e Vacca rispondendo quindi presente dopo i 2 ko consecutivi precedenti.

Weekend amaro invece per il Campobasso che domenica ha perso in casa contro la Ternana. I molisani, che non vincono da 3 turni, sono 12esimi in classifica con 12 punti e hanno diviso equamente gli esiti di queste prime giornate con 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte frutto di 14 goal all'attivo e 10 al passivo. Interessante notare che i rossoblu fuori casa in tutto il 2025 hanno vinto solo 2 volte.

Probabili formazioni Juventus U23-Campobasso — Possibile 3-4-2-1 per i padroni di casa: in porta Simone Scaglia; difesa col fratello Filippo, Pedro e Rouhi; a centrocampo Savio, Faticanti, Macca e Pagnucco. Vacca e Anghele dovrebbero supportare l'unica punta Guerra. Il Campobasso dovrebbe rispondere con un 4-3-3: davanti a Tantalocchi troviamo Cristallo, Papini, Lancini e Celesia; in mediana Gargiulo, Cerretelli e Gaia; in attacco Bifulco, Magnaghi e Leonetti.

JUVENTUS U23 (3-4-2-1) - S.Scaglia; Pedro, F.Scaglia, Rouhi; Savio, Faticanti, Macca, Pagnucco; Vacca, Anghele; Guerra. All. Brambilla

CAMPOBASSO (4-3-3) - Tantalocchi; Cristallo, Papini, Lancini e Celesia; Gargiulo, Cerretelli e Gaia; Bifulco, Magnaghi e Leonetti.

