Un trofeo appena conquistato e, praticamente senza avere il tempo di smettere di festeggiare, una notte europea da vivere nello stadio più importante del club. Martedì 22 settembre alle 21:00, Juventus Women-Benfica porterà la Champions League femminile all’Allianz Stadium. Le bianconere arrivano all’appuntamento con l’entusiasmo prodotto dalla vittoria della Serie A Women’s Cup, conquistata al termine di una finale diventata una battaglia. La Juventus è riuscita a rimontare grazie alla doppietta di Redondo, prima di completare il lavoro ai calci di rigore con Rusek protagonista. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Adesso cambia completamente il contesto. Comincia la fase a girone unico della competizione europea e la squadra di Massimiliano Guerrero ha la possibilità di partire davanti al proprio pubblico. Dall’altra parte ci sarà un Benfica abituato alle notti continentali e deciso a rendere immediatamente complicato il percorso delle campionesse italiane. Prima che inizi la sfida, puoi esplorare anche gli altri appuntamenti sportivi presenti nel palinsesto: ENTRA SU GOLDBET E SCOPRI QUALI EVENTI PUOI SEGUIRE LIVE, VAI SU LOTTOMATICA E SCEGLI TRA LE DIRETTE SPORTIVE DISPONIBILI oppure APRI VINCITÙ E CONTROLLA GLI EVENTI IN PROGRAMMA IN DIRETTA.

Juventus Women-Benfica in streaming: dove vedere la Champions League

L’Allianz Stadium di Torino ospiterà Juventus Women-Benfica martedì 22 settembre alle 21:00, nella prima giornata della fase a girone unico della Women’s Champions League. La partita sarà trasmessa in esclusiva streaming su Disney+. Gli abbonati potranno quindi seguire l’incontro attraverso l’app della piattaforma sui dispositivi compatibili oppure collegandosi tramite computer, smartphone e tablet.

Non è prevista una tradizionale diretta televisiva sui canali lineari: per vedere integralmente la sfida tra Juventus e Benfica sarà quindi necessario utilizzare Disney+. Per le bianconere sarà un debutto particolarmente suggestivo, perché la scelta dell’Allianz Stadium trasforma la prima serata europea della stagione in un appuntamento che va oltre i tre punti.

Dalla coppa alla Champions senza fermarsi

Il calendario non concede molto tempo per godersi ciò che è appena successo. La Juventus arriva infatti dalla conquista della Serie A Women’s Cup, un successo che può diventare molto più di un semplice trofeo aggiunto alla bacheca. Vincere una finale dopo essere state costrette a rincorrere significa presentarsi alla Champions con una consapevolezza differente. E una delle giocatrici da osservare sarà inevitabilmente Cristina Librán Redondo.

La sua doppietta ha permesso alle bianconere di rimettere in piedi la finale e adesso Guerrero può affidarle nuovamente un ruolo centrale nel reparto offensivo. Contro il Benfica dovrebbe partire nel tridente insieme a Khelifi e Chiba, con una Juventus chiamata soprattutto a evitare che l’emozione dell’esordio condizioni i primi minuti.

BIELLA, ITALIA - 2 SETTEMBRE: Martina Rosucci della Juventus Women durante la gara di ritorno del terzo turno di qualificazione della UEFA Women’s Champions League tra Juventus e SKN St. Pölten allo Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora il 2 settembre 2026 a Biella, Italia. (Foto di Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images)

L’Allianz Stadium cambia il peso della serata

Non sarà una normale partita casalinga. Giocare all’Allianz Stadium porta con sé un significato differente anche per una squadra ormai abituata alle grandi competizioni. Il club apre la propria casa principale alla formazione femminile proprio nella serata in cui comincia una nuova avventura europea. È questo il primo racconto dentro Juventus-Benfica. Il calcio femminile bianconero è nato soltanto nel 2017 e in meno di dieci anni è passato dall'esordio assoluto a una nuova notte di Champions nel grande stadio di Torino.

Una crescita rapidissima, costruita attraverso campionati, coppe e partecipazioni europee. Martedì sera ci sarà quindi qualcosa che va oltre il risultato. Una squadra nata meno di un decennio fa entrerà all’Allianz Stadium per cominciare un’altra Champions League. E questa volta lo farà dopo essersi appena presentata alla stagione alzando un trofeo.

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Il Benfica e l’esperienza delle notti europee

La Juventus non può permettersi di interpretare la partita come una semplice festa. Il Benfica arriva a Torino con una struttura che può mettere in difficoltà le bianconere soprattutto quando riesce a sviluppare il gioco sugli esterni. Baptista dovrebbe affidarsi a una difesa a quattro davanti a Pauels, con Amado, Gomes, Testen e Lund.

La presenza di Csiki e Pauleta davanti alla linea arretrata può permettere alle portoghesi di mantenere equilibrio e contemporaneamente liberare le giocatrici offensive. Davidson, Moller e Alves dovrebbero infatti muoversi alle spalle di Dorsin, riferimento più avanzato. Per la Juventus sarà importante impedire al Benfica di consolidare il possesso nella metà campo bianconera.

La zona centrale può decidere Juventus-Benfica

Guerrero dovrebbe affidarsi a una struttura che può cambiare rapidamente durante la partita. La Juventus avrà bisogno soprattutto della qualità di Schatzer e Carbonell nella gestione del pallone. Il Benfica dispone di due centrocampiste come Csiki e Pauleta capaci di proteggere la zona centrale, quindi le bianconere potrebbero cercare con maggiore insistenza le corsie.

Qui diventano importanti Serturini e Pinto. Se riusciranno ad alzare la propria posizione, la Juventus potrà costringere Davidson e Alves a spendere molte energie nella fase senza palla e creare superiorità vicino all’area portoghese. Davanti, invece, i movimenti di Khelifi e Chiba dovranno evitare che Redondo rimanga isolata.

Le probabili formazioni di Juventus Women-Benfica

Guerrero dovrebbe affidare la porta a Rusek, protagonista anche nel recente successo in coppa. Davanti a lei dovrebbero partire Lenzini, Rosucci e Salvai, mentre Serturini e Pinto avranno il compito di garantire ampiezza sulle corsie. In mezzo spazio a Schatzer e Carbonell. Il reparto offensivo dovrebbe invece essere composto da Khelifi, Redondo e Chiba, con Redondo chiamata a dare continuità al momento positivo vissuto nella Serie A Women’s Cup.

Il Benfica dovrebbe rispondere con Pauels tra i pali e Amado, Gomes, Testen e Lund nella linea difensiva. Csiki e Pauleta agiranno in mezzo al campo, mentre Davidson, Moller e Alves dovrebbero sostenere l’unica punta Dorsin.

JUVENTUS WOMEN: Rusek; Lenzini, Rosucci, Salvai; Serturini, Pinto, Schatzer, Carbonell; Khelifi, Redondo, Chiba. Allenatore: Guerrero.

BENFICA: Pauels; Amado, Gomes, Testen, Lund; Csiki, Pauleta; Davidson, Moller, Alves; Dorsin. Allenatore: Baptista.

Juventus Women-Benfica: data, orario e streaming

Juventus Women-BenficaUEFA Women’s Champions League 2026/271ªmartedì 22 settembre 202621:00Allianz Stadium, TorinoDisney+non prevista sui tradizionali canali