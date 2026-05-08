Dove vedere Kaiserslautern-Bielefeld in diretta tv e streaming gratis

Alle 18:30 di venerdì 8 maggio andrà in scena Kaiserslautern-Bielefeld: match valido per la trentatreesima giornata del campionato cadetto tedesco. Le due squadre si presenta con momenti di forma e obiettivi molto diversi. Per scoprire come seguire la partita gratuitamente, continua a leggere l'articolo. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI KAISERSLATERN-BIELEFELD SU BET365

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Il momento delle due squadre

La trentatreesima giornata di Bundesliga2 offre diversi spunti interessanti, tra cui la partita tra Kaiserslautern e Bielefeld. Alla partita i padroni di casa ci arrivano con 46 punti in tasca ed un campionato che non ha più niente di raccontare. Infatti, le ultime tre partite hanno recitato tre sconfitte di fila per la squadra tedesca, ma che comunque non compromettono i suoi obiettivi stagionali. Senz'altro, però, è necessario portare qualche punto a casa per concludere nel miglior modo possibile un campionato che, al momento, lo vede al settimo posto.

Il Bielefeld invece è in piena lotta salvezza. Al tredicesimo posto. in Bundesliga 2, la compagine ha 36 punti in classifica, soltanto due in più rispetto al Dusseldorf e il Furth, rispettivamente sedicesimo e diciassettesimo su un campionato che, ricordiamo, è a diciotto squadre. Il trend di risultati per il Bielefeld è positivo, dato che ha perso una sola partita nelle ultime cinque e si presenta con cinque punti guadagnati nelle ultime tre gare. Nonostante la classifica non sorrida, si presenta come squadra da battere alla sfida di venerdì.

Le probabili formazioni di Kaiserslautern-Bielefeld

I padroni di casa affrontano il modulo con il loro consueto attacco a due in cui ci saranno Berisha e Ritter. La squadra di Kniat, invece, sfrutterà più le fasce con una batteria offensiva composta da Momuluh, Uldrikis e Grodowski.

Kaiserslautern (3-1-4-2): Krahl; Sirch, Gyamfi, Rasmussen; Kunze; Joly, Robinson, Sahin, Asta; Berisha, Ritter. Allenatore: Torsten Lieberknecht

Bielefeld (4-3-3): Kersken; Hagmann, Bauer, Knoche, Handwerker; Corboz, Russo, Rochelt; Momuluh, Uldrikis, Grodowski. Allenatore: Michel Kniat

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