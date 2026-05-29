Anna Kalinskaya e Camila Osorio si presentano a questo turno del Roland Garros dopo aver già raggiunto il miglior risultato della loro carriera nello Slam parigino. Prima dell’edizione in corso, infatti, nessuna delle due era mai riuscita a spingersi oltre il secondo turno sulla terra rossa francese, un dato che rende ancora più significativa la loro presenza nelle fasi avanzate del torneo.

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Il momento delle due tenniste

Individuare una favorita appare tutt’altro che semplice. Osorio ha dimostrato negli ultimi mesi una buona continuità di rendimento, riuscendo anche a conquistare un titolo e confermando i progressi mostrati nel circuito. Kalinskaya, dal canto suo, non ha ancora arricchito il proprio palmarès con nuovi trofei, ma può contare su una classifica decisamente migliore e su un livello di gioco che, almeno sulla carta, la colloca tra le giocatrici più competitive del tabellone.

La sfida si preannuncia quindi molto equilibrata, con la colombiana pronta a fare leva sul momento positivo e la russa chiamata a confermare il proprio status attraverso una prestazione all’altezza delle aspettative. Resta da capire se il divario nel ranking sarà sufficiente per indirizzare il match dalla parte di Kalinskaya oppure se Osorio riuscirà ancora una volta a sovvertire i pronostici.

Anche i precedenti raccontano di un confronto aperto. Nei tre incontri disputati finora tra le due tenniste, è Camila Osorio a essere in vantaggio con due vittorie contro una. Va però sottolineato che nessuna delle loro sfide si è giocata sulla terra battuta, superficie che potrebbe offrire uno scenario differente rispetto a quanto visto in passato. Inoltre, due dei tre confronti diretti si sono conclusi in soli due set, segno di partite spesso decise da episodi e momenti chiave.

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